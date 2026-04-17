Radní Matocha žaluje novináře Wollnera. Je to AI fake, tvrdí o údajné nahrávce

Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Wollner nahrávku zveřejnil pro server Forum 24. Na záznamu má hlas, údajně Bradáčův, Matochovi říkat, že ještě nedostal všechny peníze „za tu volbu“. Hlas, údajně Matochův, se následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ říká první hlas a upřesňuje, že jde o půl milionu korun. Hlas, údajně Matochův, rozhovor uzavírá se slibem, že peníze dorazí. „Zjistím, jak to celý je,“ uzavírá.
Matocha tvrdí, že jde o výplod umělé inteligence. „Žádný takový rozhovor jsem nevedl, jde zjevně o AI fake, předám právníkům, aby podali na Forum 24 a na Marka Wollnera žalobu na ochranu osobnosti a trestní oznámení,“ napsal Matocha v pátek na Facebooku.
Poslanci vybrali adepty do Rady ČT. Prošli Herman i Matocha, vypadl herec Čermák
Podle radního jde mimo jiné o záměrné načasování kvůli blížící se volbě nových členů Rady České televize. „Wollner se mě ani nezeptal a nedal prostor k reakci přitom nedávno se mnou mluvil před Sněmovnou, můj e-mail a telefon také jistě zná a navíc předevčírem jsem byl na veřejném jednání Rady ČT, kam se mohl přijít zeptat,“ dodal Matocha.
Wollner ještě předtím sdělil, že Matochu se mu kvůli reakci nepodařilo kontaktovat, ale tři lidi z Matochova okolí údajně jeho hlas na nahrávce označili za autentický. Druhý radní Bradáč pravost svého hlasu podle Wollnera potvrdil osobně, avšak jednoznačně odmítl, že by kdy přijal nějaké peníze za volbu v Radě České televize.
Kdo usedne v Radě ČT? V užším výběru je exministr, lesník i zlatý hoch z Nagana
Radu ČT zvolí v dubnu
Volba nových zástupců Rady má proběhnout v druhé polovině dubna. Poslanci už zúžili počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest.
Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Lubomír Xaver Veselý, Pavel Matocha, Roman Bradáč či Jiří Šlégr. Naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
StarDance do veřejnoprávní televize nepatří, řekl Klempíř a poradil, co točit
V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu veřejnoprávní televize.
Matocha a Veselý se v dubnu vymezili proti usnesení Rady, že vládou navrhované úpravy ve financování veřejnoprávní televize by mohly ohrozit stabilitu hospodaření a omezit její schopnost plnit úkoly veřejné služby v současném rozsahu.
Podle Matochy je změna financování České televize politickým rozhodnutím parlamentu, do kterého Radě nepřísluší zasahovat ani apelativními usneseními. „Pokud by došlo ke změně formy či objemu financování, bude ČT muset reagovat a Radě bude náležet projednat a schválit úpravu rozpočtu a memoranda. Zatím však žádný návrh předložen nebyl, takže jej nelze projednávat,“ vysvětlil dříve po mimořádném zasedání Rady na dotaz iDNES.cz, proč usnesení nepodpořil.
8. dubna 2026