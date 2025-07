Po dvou nevydařených pokusech začít hlavní líčení s výkonným místopředsedou nacionalistického hnutí Národní obroda Pavlem Matějným v květnu a následně v červnu by to napotřetí mohlo vyjít.

Obviněný muž, který se soudci těsně před nařízenými jednáními opakovaně omlouval z náhlých zdravotních důvodů, totiž nyní skončil ve vazbě.

„Potvrzuji, že v uvedené věci byl 24. července 2025 obviněný vzat do vazby, a to výlučně z důvodů daných § 67 písm. a) trestního řádu (z důvodné obavy, že uprchne nebo se bude skrývat, pozn. red.). Rozhodnutí není pravomocné, neboť si obviněný na místě podal opravný prostředek. Stížnost však nemá odkladný účinek,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Okresního soudu Praha-východ Viktor Smolík.

Z justiční databáze vyplývá, že předseda senátu Jan Bouda zároveň rozhodl o tom, že případ projedná začátkem září.

Matějný podle spisu loni v únoru na sociální síti vyhrožoval, že se připojí k tehdy připravovanému protestu zemědělců a půjde se samopalem v ruce k úřadu vlády. „Až přijedou do Prahy zemědělci s traktory, vezmu samopal a půjdu s nimi na vládu,“ napsal.

Zásahová jednotka u něj při domovní prohlídce objevila nelegálně držený plně automatický samopal vzor 58 se zásobníky a ostrým střelivem.

Matějný kvůli tomu skončil loni v únoru ve vazbě, soud ho však později pustil na svobodu.

19. února 2024

K hlavnímu líčení poté muž dvakrát nepřišel – v květnu to zdůvodnil náhlými střevními problémy, v červnu se vymluvil na psychotický záchvat a ztrátu zraku.

„Zase prostým e-mailem bez jakékoliv lékařské zprávy. Poté, co pan obžalovaný zmařil již minulé hlavní líčení, byl vydán příkaz k zatčení. Pan Matějný se pak dostavil osobně, viděl jsem ho, doručoval jsem mu předvolání k dnešnímu hlavnímu líčení. Apeloval jsem na něj, aby dorazil, že pokud nedorazí, tak se může stát, že budeme příkaz k zatčení vydávat znovu a budeme ho brát do vazby. Pan Matějný to vzal na vědomí, řekl, že se dostaví. Výsledek vidíme. Hlavní líčení odročím na neurčito za účelem realizace příkazu k zatčení. Logicky mě to už nebaví,“ uvedl tehdy soudce Bouda.

Nyní, po zhruba měsíci a půl, skončil Matějný ve vazbě. V policejní databázi zaměřené na pátrání po osobách již jeho jméno nefiguruje.

Podle serveru Novinky.cz je muž obžalovaný z pěti trestných činů, kromě nedovoleného ozbrojování a podněcování k trestnému činu také z násilí proti skupině obyvatel, z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také ze zločinu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Obžaloba se týká i dalších příspěvků Matějného na sociálních sítích.