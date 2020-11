Odvolání ředitele ČT Dvořáka teď vůbec není téma, tvrdí radní Pavel Kysilka

Chystáte se odvolat generálního ředitele České televize Petra Dvořáka? Myslíte si, že by měl skončit?

To vůbec nebylo předmětem jakékoli diskuse. Při přípravných jednáních ani při těch oficiálních jsem nikdy nic takového nezaznamenal. Pro mě to teď vůbec není téma.

Proč je tedy právě snaha o odvolání ředitele Dvořáka či o destabilizaci ČT její radě vyčítána?

Na to neumím odpovědět. Musíte se zeptat těch, kteří to říkají. Upřímně, ani to moc nesleduji. Za ta léta jsem se podobné věci naučil trochu ignorovat, protože si myslím, že to jsou trochu politické tanečky. Je to úplně jiné hřiště, na kterém se hraje jiná hra, než je ta moje.