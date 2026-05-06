Pavel navštíví Estonsko. Setká se s prezidentem, zavítá na prestižní univerzitu

Český prezidentský pár návštěvu Estonska zahájí v úterý 26. května, vedle prezidenta a premiéra se Pavel sejde i s předsedou parlamentu. Cestu zakončí ve čtvrtek 28. května ve městě Tartu, kde zavítá na nejvýznamnější estonskou univerzitu a seznámí se s bezpečnostní situací na východním křídle Severoatlantické aliance (NATO).
Pavel už letos v březnu navštívil Litvu a Lotyšsko, mezi tématy schůzek s tamními politiky byly tehdy především výdaje na obranu. Na začátku tohoto týdne pak Pavel na Pražském hradě přijal finského prezidenta Alexandera Stubba.
V úterý na konferenci Evropa jako úkol hovořil mimo jiné o tom, že Česko by mělo usilovat o výraznější prohloubení spolupráce s Finskem i s ostatními severskými a baltskými státy.