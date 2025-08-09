Příslušnost ke „své skupině“, do níž patřím, je člověku odjakživa vlastní. Který dnes existující národ má nejdelší historii národního uvědomění?
Na to asi nejde odpovědět, protože slovo „národ“ znamenalo v různých dobách a v různých společnostech něco jiného. Kdysi se národem mínili poddaní téhož panovníka, jemu zavázaní, jím chránění a žijící na jím kontrolovaném území. Typicky to platí třeba pro raně středověké Čechy. Už ve starých českých kronikách je však taky znát, že i uvnitř tehdejšího národa docházelo k jazykovým pnutím: o česko-německých sporech píše už Kosmas a velmi nekompromisně se na to téma vyjadřuje třeba Dalimilova kronika. O tom, že je mezi Čechy a Němci zásadní rozdíl, se velmi dobře vědělo za husitských válek i za českého stavovského povstání; celá následná rekatolizace je zároveň germanizací. To znamená, že národy se už tehdy vymezovaly také jazykově a kulturně, jak to známe z novověku.
Možná jen jediné společenství si uchovalo historickou, kulturní a zčásti i náboženskou a jazykovou identitu v rozměrech nejen staletí, ale tisíciletí. Byli a jsou to židé.