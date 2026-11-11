Podle Pavla budou oba rektoři vysoké školy řídit v mimořádně složité době, která na ně i na studenty a personál bude klást vysoké nároky.
„Kultura a její přínos pro dnešek je možná výrazně vyšší, než si uvědomujeme. Protože v době, kterou můžeme charakterizovat jako postinformační, kdy relevance fakt se snižuje velice rychle, hledáme cesty, jak nejenom informace, ale i hodnoty dostat k lidem,“ řekl Pavel.
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Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi
Umění v tom podle něj může sehrát mimořádně důležitou roli. Univerzitě Tomáše Bati Pavel popřál, aby se co nejvíce držela ducha člověka, jehož jméno má v názvu. Baťa je podle prezidenta inspirací pro mnoho lidí v přístupu k podnikání.
JAMU od letošního února vedla cembalistka Barbara Maria Willi z hudební fakulty, prezident Pavel ji však na jaře na návrh akademického senátu školy odvolal z funkce. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení, Willi kritiku odmítala. Školu od té doby prozatímně řídí prorektor Miroslav Ondra.
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Zlínskou univerzitu dál povede dosavadní rektor Adámek, volbu vyhrál až ve třetím kole
Třiapadesátiletý Francán je fotograf, dokumentarista a pedagog, v letech 2016 až 2024 byl děkanem divadelní fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby a divadla.
V koncepci, kterou předložil akademickému senátu, si kladl za cíl například získání institucionální akreditace, posílení uměleckého výzkumu a vstup do některé z existujících evropských univerzitních aliancí. Chce přispět ke stabilizaci akademie, a to jak zevnitř, tak zvenčí. Ve volbě porazil Víta Spilku z hudební fakulty. Funkce rektora se Francán ujme 15. listopadu.
Adámka zvolil akademický senát UTB na konci září. Ve třetím kole porazil proděkana Fakulty managementu a ekonomiky UTB Davida Tučka. O post rektora se ucházeli tři kandidáti, kromě Adámka a Tučka také bývalý děkan a současný proděkan Fakulty technologické UTB Roman Čermák. Adámek vstoupí do nového volebního období 15. prosince.
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Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce
Devětapadesátiletý Adámek byl od roku 2014 do roku 2022 děkanem Fakulty aplikované informatiky UTB, poté jejím proděkanem. V čele univerzity vystřídal na konci roku 2022 Vladimíra Sedlaříka. Adámek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium v oboru experimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený na informatiku.
UTB by podle Adámka měla být moderní a digitální univerzitou, na níž bude méně administrativy a více prostoru pro vzdělávání a vědu. Za zásadní považuje zahájení stavby vývojového centra pro digitalizaci. Je podle něj také potřebné soustředit se na bezpečné a odpovědné užívání umělé inteligence ve výuce a ve vědě.