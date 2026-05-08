Pavel jmenoval nové generály. Je mezi nimi ředitel speciálních sil i náměstek BIS

Autor:
  13:53
Prezident Petr Pavel v pátek na Pražském hradě jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo také Antonína Gensera, který je od března zástupcem velitele Teritoriálních sil. Prezident tak učinil na návrh vlády.
Prezident Petr Pavel jmenoval generály. (8. května 2026) | foto: ČTK

Při příležitosti Dne vítězství povýšil prezident osm mužů na brigádní generály, dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Do generálské hodnosti povýšil také náměstka ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Jana Pavlíčka.

Proti tomu se ohradila Konfederace politických vězňů ČR kvůli Pavlíčkově minulosti spojené se Státní bezpečností (StB). Ekonomický deník upozornil, že Pavlíček sloužil od listopadu 1988 u StB a několik let byl i členem Komunistické strany.

Pavel v pátek ve svém projevu nově jmenovaným generálům poblahopřál k dosažení významného milníku v jejich kariéře a ocenil dlouholeté úsilí, které za tímto posunem stojí. Připomněl také, že vojenská služba s sebou nese nejen roky práce a odříkání, ale i zásadní dopad na rodinný život, a proto poděkoval rodinám a manželkám jmenovaných za jejich podporu.

Zároveň zdůraznil, že s vyšší hodností přichází i zvýšená odpovědnost. „Se zásluhou se pojí povinnost vést. Vést nejenom své podřízené a jít jim příkladem,“ řekl prezident. „Je to i závazek, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným. Právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíce objektivní,“ dodal.

Brigádním generálem se v pátek kromě zmíněných dále stal například ředitel Agentury logistiky ministerstva obrany Miroslav Horáček a také ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policejního prezidia Milan Prchal. Generálskou hodnost v pátek získali také Zbyšek Trepeš, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby pro penologii a správní činnosti, Čestmír Gracias z Úřadu pro zahraniční styky a informace a ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek.

Hodnost generálmajora získal Ladislav Rebilas, který letos v březnu převzal řízení sekce plánování schopností ministerstva obrany a Petr Svoboda, jenž od března řídí Teritoriální síly české armády. Svoboda následně po jmenování za všechny prezidentovi a vládě poděkoval. „Povýšení bereme s pokorou a úctou a slibujeme, že budeme sloužit i nadále naší vlasti,“ řekl.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.

