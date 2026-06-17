Pavla na jednání Bezpečnostní rady státu přitáhla koncepce výstavby armády

Minulý týden Pavel po pár minutách opustil jednání vlády. Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO se nedočkal. Vláda rozhodne o složení delegace na červencovém summitu až příští týden.
„Samozřejmě bych k tomu rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí,“ uvedl v úterý Pavel při návštěvě Vysočiny. Na Vysočinu se vrátí po skončení jednání a právě tam by měl podle informací iDNES.cz jeho výsledky komentovat.
Koncepci výstavby armády představil ministr obrany Jaromír Zůna premiérovi Andreji Babišovi v květnu při jeho návštěvě ministerstva obrany. „Plánovat do roku 2040 jen 32 tisíc vojáků, s tím určitě nejsem spokojen,“ řekl tehdy Babiš. Podle něj má nyní česká armáda 25 750 vojáků.
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Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Dvě procenta HDP na obranu i letos nejistá
Stát by podle premiéra měl nabírat minimálně dva tisíce vojáků ročně. Zároveň chce znát důvody odchodu vojáků ze služby. „My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z armády naši vojáci neodcházeli,“ řekl Babiš.
Uvedl také, že armáda počítá s rozvojem protivzdušné obrany. Připomněl pořízení izraelského systému SPYDER a řekl, že vedle dvou již dodaných baterií mají dorazit další dvě a čtyři nové systémy SPYDER chce vláda ještě koupit.
Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy. Podle Babiše se má dokument vrátit k původní koncepci budování armády, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Bezpečnostní rada státu by mohla projednávat podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí za Motoristy Petra Macinky i zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Nyní Česko vyžaduje od ruských diplomatů předchozí oznámení.