Pavel jednal s neziskovkami o situaci v Gaze, na schůzku přizval i diplomaty

Autor: ,
  15:38
Prezident Petr Pavel ve středu sešel s neziskovými organizacemi i diplomaty, aby s nimi debatoval o situaci na Blízkém východě. Člověk v tísni na síti X informoval o tom, že organizace sdílely své zkušenosti a pohled na aktuální humanitární situaci v Pásmu Gaze. Ve čtvrtek bude Pavel hovořit mimo jiné o českém postoji k izraelsko-palestinskému konfliktu s premiérem Petrem Fialou z ODS.
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...

Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. (26. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
43 fotografií

Kromě Člověka v tísni se jednání zúčastnili i Lékaři bez hranic, Český červený kříž a Charita ČR. Pavel na schůzku pozval také českou velvyslankyni v Izraeli Veroniku Kuchyňovou Šmigolovou, vedoucího Styčného úřadu v Ramalláhu Jakuba Šlosárka a ředitele odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petra Hladíka.

Hrad ani ministerstvo ke schůzce vyjádření neposkytly. „Sdíleli jsme své zkušenosti a pohled na aktuální humanitární situaci v Gaze a diskutovali jsme i s přítomnými zástupci ministerstva zahraničí. Děkujeme za tuto možnost, zmírnění utrpení palestinských civilistů a izraelských rukojmích v Gaze nám leží na srdci,“ uvedl Člověk v tísni.

Autoři a signatáři petice k přijetí dětí z Gazy na léčení a k dočasnému pobytu v ČR, kterou podepsalo zhruba 600 lidí, v úterý uvedli, že budou zástupci Českého červeného kříže s Pavlem jednat právě i o tomto tématu.

„Český červený kříž je v kontaktu s iniciativami usilujícími o převoz dětí z Gazy na léčení v ČR i příslušnými státními orgány jako určitý nezávislý humanitární prostředník,“ řekla Lenka Stříteská z organizace. Do vyřešení detailů nedokáže aktivitu více komentovat.

Autorka petice Monika Le Fay v úterý řekla, že jednání se finalizují. Převoz přijetí dětí by podle ní zajišťoval program Medevac, který spadá pod ministerstvo vnitra. Resort ale sdělil, že s ním o iniciativě nikdo nejednal a dozvěděl se o ní před pár dny. Drtivá většina aktivit programu Medevac se soustřeďuje na pomoc na místě.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Pavel jednal s neziskovkami o situaci v Gaze, na schůzku přizval i diplomaty

Prezident Petr Pavel ve středu sešel s neziskovými organizacemi i diplomaty, aby s nimi debatoval o situaci na Blízkém východě. Člověk v tísni na síti X informoval o tom, že organizace sdílely své...

27. srpna 2025  15:38

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  15:34

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Silnice I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku je i po 15. hodině uzavřena. Kolem desáté hodiny se zde čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic...

27. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  15:15

Tragédie v Kalifornii. Rodina viní umělou inteligenci ze smrti syna

Rodina z Kalifornie zažalovala společnost OpenAI kvůli smrti svého šestnáctiletého syna Adama Rainea. Tvrdí, že chatbot ChatGPT podpořil jeho sebevražedné myšlenky a dokonce mu poskytl podrobnosti o...

27. srpna 2025  15:09

Česká televize začne vysílat Události, komentáře z ekonomiky

Česká televize od září obnoví samostatnou ekonomickou redakci, která bude mít nově také vlastní ekonomický pořad v podobě Událostí, komentářů z ekonomiky vysílaných každou sobotu. Podle ředitele...

27. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  15:01

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Dramatický průběh měl úterní podvečerní návrat policistů z Moravskoslezského kraje ze služební cesty v Praze. Na 80 kilometru dálnice D1 u Koberovic zasahovali u požáru kamionu, který se rozšířil i...

27. srpna 2025

Supacat? Čekáme roky, do boje nic lepšího není, hájí nákup Speciální síly

Snad žádný jiný modernizační projekt armády nebudí tolik vášní a neprovází ho tolik zavádějících informací jako nákup vozidel Supacat pro české Speciální síly. A dokonce opakovaně vždy, když se...

27. srpna 2025  14:56

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Bouchl i ropovod do Moskvy

V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech došly čerpacím stanicím zásoby paliva. V jejich blízkosti se tvoří dlouhé fronty a v některých částech...

27. srpna 2025  11:27,  aktualizováno  14:48

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:30

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Maďarský premiér Viktor Orbán pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky. Reagoval tím na výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v neděli před novináři připustil, že útoky ukrajinských...

27. srpna 2025  14:29

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.