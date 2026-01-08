Pavel jednal s americkým velvyslancem o NATO i vězněném Čechovi ve Venezuele

  16:44
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek hovořil s americkým velvyslancem Nicholasem Merrickem o Čechovi zadržovaném ve Venezuele i o aktuálních mezinárodních otázkách, uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Shodli se také na zásadním významu transatlantického partnerství, úzké spolupráce v NATO i na potřebě odpovídajících obranných výdajů, dodal Hrad.
Americký velvyslanec Nicholas Merrick při schůzce s prezidentem Petrem Pavlem....

Americký velvyslanec Nicholas Merrick při schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. (8. ledna 2026) | foto: Kancelář prezidenta republiky

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku, s manželkou Leslie.
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.
Prezident Merricka přijal poprvé od říjnového předávání pověřovacích listin. „Partnerství mezi Spojenými státy a Českem zůstává silné a vážím si diskuse o posilování naší společné bezpečnosti a prosperity, včetně klíčových programů, jako je česká muniční iniciativa a letouny F-35,“ uvedl na síti X americký velvyslanec.

„Věnovali jsme se také aktuálním mezinárodním otázkám a konkrétní spolupráci při úsilí o propuštění českého občana zadržovaného ve Venezuele,“ napsal na X Pavel.

Venezuelské úřady zadržely Čecha Jana Darmovzala předloni v září spolu s dalšími cizinci s tvrzením, že se muž chystal podílet na státním převratu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. Pavel dříve v souvislosti s tímto případem řekl, že všechny odpovědné orgány dělají, co mají a mohou.v

Česko stíhačky F-35 koupí. Věřím, že drží slovo, říká velvyslanec USA v Praze Merrick

Americké speciální síly na začátku ledna ve Venezuele zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Americký prezident Donald Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

