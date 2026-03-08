Pavel je ve funkci tři roky. Je připraven obhajovat, Babiš mu hledá soupeře

Prezident Petr Pavel je ve funkci hlavy státu tři roky. V lednu poprvé řekl, že bude znovu kandidovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny. Své dosavadní působení na Hradě zhodnotí v rozhovoru, který veřejnoprávní Česká televize odvysílá ve 20:10 v předvečer třetího výročí Pavlovy funkce.

„Důvodem, proč bych zcela určitě do něčeho takového nešel, jsou spíše zásadnější zdravotní důvody mé nebo v rodině, které by mi znemožnily jít do toho znovu. Ale samozřejmě také situace, jaká v té době bude u nás. Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat,“ uvedl prezident při návštěvě Olomouckého kraje.

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu (24.února 2026)
Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi sněmovny zatímco ministr zahraničí Petr Macinka si prohlíží historické vydání Rudého práva. (3. března 2026)
Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026)
Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu (24.února 2026)
Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejné slyšení s názvem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu (24.února 2026)
„Při představě, že by celé vedení země bylo v rukou ANO, jsem se rozhodl, že se pokusím, aby to tak nebylo. Aby byla ve státě protiváha,“ vysvětlil Pavel při debatě s občany.

Podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, který byl před třemi lety Pavlovým soupeřem a prohrál ve druhém kole volby, by vládní koalice měla za dva roky nabídnout společného prezidentského kandidáta. „Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak autoritou, která dokáže spojovat,“ řekl Babiš v lednu na volebním sněmu ANO.

Případný koaliční nominant nemusí být by podle Babiše politik. „Česká republika má řadu významných osobností z různých oblastí. Práva, vědy, kultury, veřejné služby, kteří mají přirozený respekt a důvěru,“ prohlásil.

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Babiš už krátce po začátku roku škrtl možnost, že by se mohl opakovat souboj o Hrad mezi ním a Pavlem, který ho před třemi lety porazil. „Já už kandidovat nebudu,“ řekl Babiš ve videu, které zveřejnil na Instagramu.

„Pokud chcete něco měnit v naší zemi, tak musíte být ve vládě a ve Sněmovně, tam jsou ty zákony, tam se to rozhoduje,“ uvedl Babiš hlavní důvod, proč se příštího souboje o Hrad nezúčastní.

Souboj Pavla s Babišem o Hrad se už nezopakuje. Premiér kandidovat nehodlá

Důvěra v prezidenta Pavla od loňského roku vzrostla, i tři roky od zvolení do funkce se těší podpoře nadpoloviční většiny občanů. Na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Vyplývá to z dat analytického ústavu STEM.

„Před třemi lety jsem přijal závazek sloužit všem občanům této země a posilovat to, co naši společnost drží pohromadě. Naši demokracii totiž nedefinují jen zákony, ale i další pilíře, jako je slušnost, solidarita a vzájemný respekt. Jako prezident cítím zodpovědnost tyto hodnoty hájit. A velmi si vážím toho, že na to nejsem sám,“ uvedl na síti X Pavel.

Podstatnou změnu zaznamenal STEM v otázce zasahování prezidenta do politického dění. „Necelá polovina lidí soudí, že do systému vstupuje až příliš aktivně,“ uvedl Kratochvíl.

To, jak se prezident Pavel snaží vstupovat do politického dění, ukázal tento týden ve Sněmovně jeho projev před poslanci. „Nestačí si mír jen přát,“ zdůraznil Pavel. Není podle něj jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu stagnovaly, naopak je dost zásadních důvodů, aby adekvátně rostly.

Prezident vyzval poslance, aby nerezignovali na hledání shody a pokusili se vytvořit alespoň základní konsenzus mezi vládou a opozicí v otázkách bezpečnosti, vzdělávání, kvality zdravotní péče, energetické bezpečnosti nebo inovačního potenciálu. Zákonodárci by podle něj měli jít vzorem a ukazovat, že není nutné se vždy a na všem shodnout, ale je nutné spolu mluvit, poslouchat se a snažit se porozumět.

