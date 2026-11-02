Pavel je proti účasti ruských hokejistů na akcích, dokud Putin pokračuje v agresi

„Způsobilo obrovské materiální škody a za celou dobu neprojevilo žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním. Já si skutečně nemyslím, že by na mezinárodních fórech, na mistrovstvích Evropy, světa, měli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi, tedy tento režim, a tím mu vlastně dělají i nějakou reklamu. V tomto případě, i když je to vůči sportovcům možná nefér, tak jsem za to, abychom ruské sportovce do doby ukončení konfliktu na tato fóra nepouštěli,“ prohlásil prezident Pavel.
„Já si myslím, že není rozhodně na místě, abychom v tuto dobu hovořili o jakékoli normalizaci vztahů s Ruskem, dokud samo neprojeví snahu o mírové řešení, dokud nezastaví bojové aktivity a neusedne k jednacímu stolu. Pak se můžeme bavit o zmírnění sankcí, můžeme se bavit o obnově dodávek surovin, včetně fosilních paliv. Ale do té doby si myslím, že bychom měli udržet maximální izolaci Ruska tak, aby pochopilo, že skutečně nelze postupovat jinak než diplomatickým jednáním,“ uvedl také Pavel.
Kritický k možnosti účasti ruských hokejistů na akcích v České republice je také ministr školství za ANO Robert Plaga.
„Jakákoliv ruská sborná s bafuňáři nemá mít vstup do České republiky povolen, a to ani pod neutrální vlajkou,“ uvedl na sociální síti X v průběhu jednání vlády Plaga.
Upozornil na to, že Předsedou správní rady ruské hokejové fedrace je jeden z dlouhodobých blízkých spolupracovníkům ruského prezidenta Vladimira Putina a oligarcha ze sankčního seznamu Arkadij Rottenberg.