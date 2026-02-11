Pavel i matky Čechů padlých ve válce vystoupí na akci Společně za Ukrajinu!

Na podporu napadené země vystoupí zástupci a zástupkyně ukrajinské občanské společnosti. Devatenáctiletá Valerija Sydorova připomene téma ukrajinských dětí žijících na Ruskem okupovaných územích, kde jsou podrobovány tvrdé převýchově a zbavovány identity.
Sama Valerija byla v říjnu 2022 násilně odvezena z okupované Nové Kachovky v Chersonské oblasti na Krym, kde byla umístěna do takzvaného „rekreačního tábora“. Ve skutečnosti šlo o nástroj ideologického nátlaku a kontroly.
Ukrajinský Krym okupuje Rusko v rozporu s mezinárodním právem od roku 2014, kdy poloostrov anektovalo krátce po olympijských hrách v Soči.
Shromáždění začíná v 15 hodin, pořádají ho nevládní organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Evropský kongres Ukrajinců a Milion chvilek pro demokracii. Ukončí ho minuta ticha a vystoupení dětského pěveckého sboru, který zazpívá českou a ukrajinskou hymnu.
Setkání se bude konat v době mezi prvním a druhým čtením návrhu rozpočtu, ve kterém vláda Andreje Babiše navrhuje zcela zrušit pokračování Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů korun, včetně zdravotnického programu MEDEVAC. To by znamenalo faktický konec financování pomoci ukrajinských civilistům. Došlo by plnému přesunu odpovědnosti ze státu na soukromé dárce a českou veřejnost.
Zajištěno bude simultánní tlumočení, přepis do ukrajinštiny a češtiny pro lidi s jinými sluchovými postižením a na náměstí bude i prostor vyhrazený pro lidi na vozíku.