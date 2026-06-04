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Pavel dorazí na schůzi vlády. Chce řešit účast na mezinárodních setkáních
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily
Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
Přeskakování reklam u zpětného sledování zakáže i Nova. Změna přijde na podzim
Zákaz přetáčení reklamy zavede na podzim další komerční televize. „Reagujeme tak na situaci, kdy investice do vlastní tvorby neustále rostou v prostředí nestabilního televizního trhu,“ vysvětlila pro...
VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel
Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s...
Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná
Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...
Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem
Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...
Pavel dorazí na schůzi vlády. Chce řešit účast na mezinárodních setkáních
Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní schůze vlády, oznámil Hrad. Projednat chce koordinaci účasti ústavních činitelů na setkáních mezinárodních organizací. Předsedu vlády Andreje Babiše o tom...
Dělám s žáky emoční inventuru. Nechci stres, říká kantorka roku. Učí latinu
Učí předměty o lidském těle, jako je anatomie, fyziologie či somatologie, žákům ale předává znalosti i z psychologie, vyučuje i komunikaci a také latinu. Vytvořila vlastní učebnice a žáky bere jako...
Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu
Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...
EU dala za pravdu zemědělskému fondu. Dotace pro Agrofert může proplácet
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z...
Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu
Na 4. kilometru D2 před Brnem narazil osobní vůz do kamionu, jeden člověk střet nepřežil. Dálnice je uzavřená, jezdí se odklonem přes exit 11.
Japonská značka Uniqlo už vybrala místo pro první obchod v Česku, zamíří do centra Prahy
Japonská módní značka Uniqlo otevře svou první prodejnu v Česku v pražském Paláci Hybernia na náměstí Republiky. Podle informací iDNES.cz už má v budově podepsanou nájemní smlouvu. Samotný projekt...
Ukončeme to. Ne, nasaďme atomovky. Putinův „Davos“ se pře, co dál na Ukrajině
Šéf Kremlu Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru čelí dvěma soupeřícím vizím budoucnosti Ruska, které pátým rokem pokračuje ve válce proti Ukrajině. Někteří účastníci akce...
Je tam neřešená šikana, říkají rodiče dětí ze školy, kde se žák pokusil o sebevraždu
Případ žáka, který se v pondělí pokusil o sebevraždu přímo v budově Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna, vyvolal reakce některých rodičů. Ti podle CNN Prima News upozorňují na to, že se...