Vládě chybí vůle efektivně komunikovat. Je to živná půda pro lži, říká analytik

Můžete v úvodu čtenářům krátce vysvětlit, co to vůbec strategická komunikace je a k čemu je dobrá?

Je to schopnosti srozumitelně komunikovat své dlouhodobé priority a zájmy. V případě státu to jsou národní zájmy a zájmy celé společnosti, takže je situace o to více specifická. V každém případě jde o schopnost tyto věci efektivně sdělovat veřejnosti.

Strategická komunikace pak vychází z promyšleného systému a koordinované reakce. Vyžaduje ale také určité zázemí ve státním aparátu, a to z hlediska definování národních zájmů. A právě schopnost definovat zájmy a vyčlenit na ně kapacity je něco, co Česku velmi chybí.

A krizová komunikace v případě vlády znamená co?

Ta zahrnuje ne proaktivní, ale spíše reaktivní opatření. Takže pokud je strategická komunikace schopnost komunikovat, krizová komunikace je opak, tedy schopnost zvládat krizové situace a momenty, které ve společnosti nastanou.

Jaké největší chyby vláda v zavádění strategické komunikaci dělá?

Bylo to mnoho opatření – například když zrušila roli vládního zmocněnce pro boj proti dezinformacím Michala Klímy. Stejně tak bylo podle mě problematické, že nedošlo k přijetí akčního plánu boje proti dezinformacím, který obsahoval některé kvalitní prvky. Vláda toto schválení odmítla, a navíc ani nenašla politickou vůli spustit připravený a plánovaný systém strategické komunikace. Ten obsahuje mnoho prvků z hlediska personálního zapojení, koordinace nebo kompetencí napříč vládou.

Je některý resort, který strategickou komunikaci zvládá dobře?

V tomhle ohledu jsou aktivní například ministerstvo obrany nebo zahraničních věcí, které přišly s různými kampaněmi, třeba ke smutnému výročí vpádu Ruska na Ukrajinu nebo energetické krize. Jenže to je snaha jednotlivců, ne systému. Napříč vládou a resorty to prozatím úplně chybí. Obecně je tu cítit určitá nevole ke strategické komunikaci, ale i k boji s dezinformacemi.

Proč je ta nevole k nějakému plánu komunikace tak velká? Může to být dané tím, že koncept strategické komunikace je pro členy vlády poměrně „nový“, že jej prostě zaspala?

Ano. V současné i předchozí vládě převládala velká míra nepochopení toho, co strategická komunikace je. Není to komunikace daného politika, resortního ministra nebo politické strany. Jde o záležitost důležitou pro společnost jako celek a vychází z národních zájmů.

Také bych dodal, že rozhodně nepomohlo propojení strategické komunikace se strategií boje proti dezinformacím, který je v Česku do velké míry ideologicky zabarvený a způsobuje rozepře mezi koaličními stranami.

Jaké jsou důsledky takových chyb? Předpokládám, že kromě poškozování důvěry vládě nahrávají dezinformátorům, kteří pak pomáhají polarizovat nebo přímo radikalizovat společnost.

To jsou skutečně hlavní důsledky, které v Česku máme už dlouho. Klesající důvěra ve stát a instituce je zásadní problém. A vidíme také to, že strategická komunikace a její nedostatek otevírá živnou půdu pro dezinformace. Když se vytváří vakuum pro určitá témata – například očkování nebo energetická krize – skutečně to zavdává příčinu, aby se k nim vytvářely alternativní výklady pravdy a aktivizovala dezinformační scéna.

Vláda řešila pozdě mnoho otázek, a to nahrálo dezinformátorům jako je například Jindřich Rajchl a další, kteří situaci vykládají po svém. To všechno dává živnou půdu pro zhoubné projevy ve společnosti, jako je právě polarizace a potenciální radikalizace.

Jak by měla vypadat ideální komunikační strategie třeba v souvislosti s chystanou nedělní protivládní demonstrací?

Myslím, že v tomto případě jasně vymezených problémů by vláda měla jednoduše říci „stop“ a dát třeba na tiskové konferenci jasně najevo, že podobné alternativní výklady nebude tolerovat. Také máme zákony pro šíření poplašné zprávy, které by se měly v podobných případech jasně aplikovat. Co někteří lidé prohlašují, je totiž skutečně za hranou toho, co by mělo být v české společnosti přípustné.

Když se podíváme na dezinformační scénu, je hodně aktivní na sociálních sítích a nejrůznějšími kanály čile komunikuje s příznivci i potenciálními příznivci. Mohla by se vláda inspirovat třeba u nich? Samozřejmě nemyslím ve smyslu informací, ale ve stylu komunikace?

Vláda s tím systémem takzvaných „mluvících hlav“ pracuje. Jsou to lidé zodpovědní za některé oblasti veřejné politiky, třeba za bezpečnost nebo krizové situace. Takový systém tedy do určité míry existuje, ale není tolik využíván v praxi. A nemá takový dopad, jaký by mít měl. Jsme tady stále na začátku. Nicméně lidé zevnitř vlády takhle přemýšlejí a snaží se s problematikou něco dělat. Volná místa v informačním prostoru totiž jinak zaplňují manipulátoři.