Nehoda se stala na křižovatce Ječné a Sokolské ulice v oblasti I. P. Pavlova. Je toto místo z pohledu dopravní bezpečnosti rizikové?
Je to opravdu méně přehledná křižovatka s hustým provozem, velkou koncentrací tramvají, chodců a všeho. Kolikrát není vidět, odkud co houká, protože tam jsou kolony a auta si vzájemně zakrývají výhled.
Co třeba v takovéto nepřehledné oblasti radíte žákům ve své autoškole?
Říkám, že musí sledovat víc věcí najednou a hlavě předvídat situace.
Právo přednostní jízdy neznamená, že je řidič automaticky bez odpovědnosti. Může nést následky i on.