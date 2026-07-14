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Velké auto může zvýšit agresi, majáky zase pocit moci, říká expert o Turkově nehodě

Tereza Krocová
  14:04

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Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hustý provoz, tramvaje, kolony i zakrytý výhled. To jsou podle dopravního experta Pavla Greinera důvody, proč patří oblast kolem I. P. Pavlova, kde v pondělí havaroval poslanec Filip Turek, k těm náročnějším místům pro řidiče. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, že právo přednostní jízdy není absolutní a i s majáky se musí do rizikových míst vjíždět opatrně. „Ale větší vozy mají někde jistá omezení,“ řekl s odkazem na Turkův Mercedes třídy G.

Nehoda se stala na křižovatce Ječné a Sokolské ulice v oblasti I. P. Pavlova. Je toto místo z pohledu dopravní bezpečnosti rizikové?
Je to opravdu méně přehledná křižovatka s hustým provozem, velkou koncentrací tramvají, chodců a všeho. Kolikrát není vidět, odkud co houká, protože tam jsou kolony a auta si vzájemně zakrývají výhled.

Co třeba v takovéto nepřehledné oblasti radíte žákům ve své autoškole?
Říkám, že musí sledovat víc věcí najednou a hlavě předvídat situace.

Právo přednostní jízdy neznamená, že je řidič automaticky bez odpovědnosti. Může nést následky i on.

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