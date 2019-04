Pavel Fischer neodvedl svou práci, Pražská strojírna chce zpět svůj milion

Ačkoliv peníze byly vyplaceny Pavlu Fischerovi, odškodnění firma nechce po něm. Žádá je od bývalého ředitele Pražské strojírny Vladimíra Říhy, který byl propuštěn v únoru 2017. Strojírna uvedla, že právě Říhovi letos 18. února odeslala výzvu, ve které jej žádá, aby údajnou škodu, vyčíslenou na 1,035 milionu korun, do konce února uhradil.

Na výzvu ovšem Říha nereagoval. Firma se tedy rozhodla rozšířit žalobu o náhradu škody. Ty jsou podle informací serveru Aktuálně.cz ze září minulého roku a činí dohromady až 21 milionů korun.

Pavel Fischer, bývalý kandidát na prezidenta a nynější senátor, byl sedm let velvyslancem ve Francii. Zároveň měl v u dobu podepsaný kontrakt s firmou Pražská strojírna, která patří pod Magistrát hlavního města Prahy a které měl svou prací pomoci s expanzí na francouzský trh.

Odměna za práci činila celkem 110 tisíc korun měsíčně a kompletní náhradu cestovních výdajů. Původně měla smlouva trvat pouze od března do června roku 2016. Byla však dvakrát prodloužena a protáhla se tak až do konce kalendářního roku.

Žádnou zprávu nemáme

Nové vedení firmy v čele s Róbertem Masarovičem tvrdí, že nemá v ruce žádnou zprávu, která by informovala o situaci na francouzském trhu, kterou Fischer údajně slíbil.

Uvedl také, že vedení firmy nechce nikoho skandalizovat. „Budeme jen rádi, pokud výsledkem kvalifikovaného posouzení adekvátnosti plnění poskytnutého panem Fischerem společnosti bude, že je vše v pořádku,“ uvedl.

V žalobě ovšem firma tvrdí, že „peníze byly vynaloženy zcela neúčelně a ke škodě žalobkyně (Pražské strojírny)“. Firma ve Francii neměla žádné zakázky a tedy ani tržby.

Částka je smyšlená, nejsou žádné důkazy

„Domníváme se, že škodu společnosti způsobil svým jednáním především pan Říha. K prověření tohoto podezření byly učiněny příslušné právní kroky,“ vysvětlil pro server Aktuálně.cz Masarovič, proč žaloba v této věci míří právě na jeho předchůdce, a ne přímo na senátora.



Říha k celé kauze uvedl, že celou částku považuje za smyšlenou. Škoda podle něj není podložená žádnými důkazy. Zároveň uvedl, že si je stoprocentně jistý, že firmě aktivně pomáhal. Zpracovával prý nejen studie francouzského trhu, ale pomáhal i s dalšími věcmi, které Pražské strojírně pomáhaly.

Největší problém je podle Říhy hlavně to, že firma nedokázala svou práci dotáhnout do konce a „hodila ji do koše“. Takový problém údajně měla i se zakázkami například v Iráku, kde podle něj šlo o miliardové zakázky.

Pavel Fischer se k celé kauze vyjádřil jen stručně. „Během své profesní kariéry jsem pracoval pro desítky klientů a svou práci jsem vždy odvedl. K žádným soudním sporům nikdy nedošlo. Nevidím důvod komentovat jednotlivé případy,“ napsal serveru Aktuálně.cz.