Fischer oficiálně oznámí kandidaturu na prezidenta. Provází ho přešlapy

V rozhovoru pro Deník N uvedl, že nesbírá podpisy mezi občany. „...Prostě jsem na to neměl čas. Mezitím jsem musel jet na Ukrajinu, řešit další věci. Mám podporu v Senátu a cítím ji jako silnou,“ řekl.

Peníze na kampaň však podle svých slov sbíral již od srpna. „To není úplně banální věc, protože vím, že bez toho, že bych měl dostatečnou sílu, do toho nemůžu jít,“ uvedl tehdy.

„Volba prezidenta pro mě není marketing, to je politikum a je to politikum jako hrom. A když se dívám na to, co nabízejí někteří z těch, kteří mají v úmyslu kandidovat nebo o tom teprve přemýšlejí, tak žádnou politiku nevidím, jen marketing,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Sprška kritiky se na Fischera snesla v souvislosti se střelbou v Bratislavském klubu. „Myslím na oběti tragické střelby šílence v LGBT+ baru v Bratislavě. Evropa je místem dialogu a tolerance,“ napsal na Twitteru.

Politikovi odpůrci mu hned připomněli, že před pěti lety během kampaně na Hrad uvedl, že by do funkce ústavního soudce nejmenoval homosexuála. Za svůj výrok se později omluvil. Fischer, který zároveň nepodporuje manželství pro všechny ani adopce LGBT+ páry, se navíc podle svých kritiků dopustil dalšího přešlapu.

„Prezident jmenuje ústavní soudce. Já tam můžu jmenovat pedofila nebo homosexuála nebo lesbu, kteří žijí v partnerství, v dobré víře, aby to bylo vyrovnané. Tak takového člověka já bych tam nikdy nejmenoval, právě proto že ústavní soud je poslední instancí, která bude rozhodovat,“ uvedl Fischer v debatě s občany v Katolickém domě v Blansku v roce 2017.

Prezidentskou kandidaturu Pavla Fischera v roce 2018 podpořil potřebný počet senátorů. V prvním kole prezidentské volby skončil třetí se ziskem 526 694 hlasů, tedy 10,23 %, a nepostoupil do druhého kola. Pavel Fischer byl v letech 2015 až 2017 ředitelem STEM. Funkce se vzdal v souvislosti se svou prezidentskou kandidaturou.

Do roku 2013 pracoval Pavel Fischer v diplomacii jako poradce pro strategické a bezpečnostní otázky pro vládní i nevládní sektor, spolupráce s firmami v oblasti městské dopravy a digitální ekonomiky. Byl poradce Náčelníka Generálního štábu Armády ČR nebo ministra kultury.

Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, 13. a 14. ledna 2023. Prvním dnem je pátek, kdy lze hlasovat od 14:00 do 22:00, druhým dnem je sobota, kdy se hlasuje od 8:00 do 14:00. V zahraničí se volí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.