„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd

Záštita se podle prezidentské kanceláře vztahuje na festival jako celek. „Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi,“ doplnila Kancelář prezidenta republiky.
Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami Česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad.
|
Sudetští Němci nemluví o své odpovědnosti, řekl Klempíř. Propaganda, vmetl mu Baxa
Sjezd SdL se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Poprvé bude v Česku, na pozvání festivalu Meeting Brno. Záštitu festivalu udělil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Vystrčilova mluvčí Sabina Netrvalová. Šéf horní komory se má ke svému zapojení vyjádřit v úterý na tiskové konferenci.
Proti konání sjezdu SdL v Brně se minulý týden hlasy vládní koalice postavila Sněmovna, v usnesení vyzvala ke zrušení akce. O sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt usnesení označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří SdL do Brna pozvali, je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
|
Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program
Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že chystaný sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.
Sjezd v Brně navštíví bavorský premiér Markus Söder, následně zamíří do Prahy za Pavlem. „Prezident republiky přijme v neděli odpoledne v Praze bavorského ministerského předsedu Markuse Södera, kterého prezident pozval na reciproční návštěvu během své cesty do Bavorska v květnu 2023,“ sdělila prezidentská kancelář. Jednat by mohli například o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy.
|
Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně
Pavel se v minulosti festivalu Meeting Brno zúčastnil. V roce 2023 společně s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou vystoupil v debatě na téma vztah Česka a Slovenska po 30 letech od rozdělení společného státu.
|
14. května 2026