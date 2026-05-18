„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd

Autor: ,
  16:44
Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL). V pondělí to uvedla Kancelář prezidenta republiky. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu potřetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad.
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...
Vládní hnutí SPD v Brně uspořádalo protest proti konání květnového...
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...
63 fotografií

Záštita se podle prezidentské kanceláře vztahuje na festival jako celek. „Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi,“ doplnila Kancelář prezidenta republiky.

Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami Česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad.

Sudetští Němci nemluví o své odpovědnosti, řekl Klempíř. Propaganda, vmetl mu Baxa

Sjezd SdL se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Poprvé bude v Česku, na pozvání festivalu Meeting Brno. Záštitu festivalu udělil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Vystrčilova mluvčí Sabina Netrvalová. Šéf horní komory se má ke svému zapojení vyjádřit v úterý na tiskové konferenci.

Proti konání sjezdu SdL v Brně se minulý týden hlasy vládní koalice postavila Sněmovna, v usnesení vyzvala ke zrušení akce. O sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení.

Předák sudetských Němců Bernd Posselt usnesení označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří SdL do Brna pozvali, je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že chystaný sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.

Sjezd v Brně navštíví bavorský premiér Markus Söder, následně zamíří do Prahy za Pavlem. „Prezident republiky přijme v neděli odpoledne v Praze bavorského ministerského předsedu Markuse Södera, kterého prezident pozval na reciproční návštěvu během své cesty do Bavorska v květnu 2023,“ sdělila prezidentská kancelář. Jednat by mohli například o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy.

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Pavel se v minulosti festivalu Meeting Brno zúčastnil. V roce 2023 společně s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou vystoupil v debatě na téma vztah Česka a Slovenska po 30 letech od rozdělení společného státu.

14. května 2026
