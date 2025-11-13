Váš kolega z moravskoslezské ODS Radim Ivan slovy: „Du do toho, pi*o!“ oznámil kandidaturu na předsedu strany. Bývá pokládán za „vašeho“ člověka. Má podporu vaši i regionu?
Bývá pokládán za „mého“ člověka, ale je opravdu samostatná jednotka. O jeho záměru jsem dopředu nevěděl. Sám nevím, jak moc myslí tu kandidaturu vážně. Zadruhé dlouhodobě říkám, že předseda ODS má sedět ve Sněmovně. Neumím si představit, že lídr opozice bude sedět někde na galerii jako svého času Mirek Topolánek, když v roce 2009 podle mě hloupě složil mandát, a řídil opozici z galerie. Chuti Radima Ivana ODS nakopnout a něco udělat rozumím, ale nakolik je kandidatura myšlena vážně, zatím nevím.
Fialovi jsem psal nebo jsme se o tom bavili. Mám čisté svědomí, že to není tak, že se teď Drobil probudil, zatímco čtyři roky držel hubu a krok.