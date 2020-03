Máme nakoupené zásoby, rychle jsme vymysleli rozvoz jídla, říká šéfkuchař

Vládní zákaz přítomnosti veřejnosti ve stravovacích zařízeních postavil řadu majitelů restaurací do nepříjemné pozice.

„Máme nasmlouvané dodávky od místních farmářů, máme nakoupené zásoby, které by se samozřejmě zkazily. Vymysleli jsme proto urychleně rozvoz jídla a sdílené večeře, abychom alespoň nějak tu dobu přečkali,“ vypráví v rozhovoru pro MF DNES třiačtyřicetiletý Pavel Drdel.



Jak velké škody vám vzniknou jen tím, že máte nakoupené suroviny?

Tím, že kupujeme čerstvé od místních farmářů, jsou tyto suroviny dvakrát dražší, než kdybychom brali třeba mražené. Zároveň samozřejmě mají jen malou trvanlivost. V pátek jsme třeba dostali velkou zásobu medvědího česneku a část samozřejmě už zpracovali do pesta, které jsme chtěli nyní použít. Jen v čerstvých surovinách jsou to desítky tisíc korun. Proto teď sedíme se zaměstnanci tady v restauraci a vymýšlíme, jak z té situace ven. Ačkoliv jsme se až dosud bránili rozvozu jídla v krabičkách, v této situaci k tomu přistoupíme. Budeme vařit meníčka a rozvážet autem. Zároveň nachystáme sdílené večeře.

Co to znamená?

Uvaříme čtyři různé druhy jídel a rodina si tak bude moci objednat domů tenhle balíček, bude to vlastně takové degustační menu.

Překvapil vás úplný zákaz provozu restaurací v sobotu ráno?

Samozřejmě jsem z toho radost neměl, ale v podstatě se to dalo čekat. Snažili jsme se přistupovat ke státním opatřením svědomitě, v pátek jsme znovu vydezinfikovali restauraci, kompletně vyčistili stoly, kliky a celé prostory. Dalo se to ale čekat a já s opatřeními vlády souhlasím. Jen mě velmi mrzí a zaskočila nezodpovědnost obyvatel, kteří se vypravili do Itálie v době, kdy už bylo jasné, že je to rizikové.

Sám jste v Itálii dlouhé roky žil...

Právě proto vím, že tam se právě takové věci, jako je epidemii, daleko hůře kočírují. Je tam velký pohyb turistů - cizinců a zdravotnictví tam se s tím českým vůbec nedá srovnávat.

Kvalitativně?

Přesně tak, tam prostě zdravotnictví není na takové úrovni, jako u nás a zároveň tam není ani tak dostupné. Jen když vás třeba zaskočí migréna a potřebujete prášek na bolest, musíte si jej poměrně draze zaplatit. Nicméně nebýt nezodpovědných lidí, kteří nedodržují karantény, vypravili se do Itálie lyžovat i v období, kdy už to vláda nedoporučovala, tak jsme nemuseli třeba být v takové situaci. Jako podnikatel nemám z opatření samozřejmě radost, ale musíme je zvládnout a přečkat. Jiná opatření - myšleno mírnější - být prostě nemohou. Bohužel Češi jsou v tomto neukáznění a nepochopí, že svým jednáním mohou ohrozit právě ty nezranitelnější. Čím dříve začnou lidé omezení dodržovat, tím rychleji můžeme současnou situaci zvládnout. To je jednoduchá logika.

Udržíte zaměstnance, které v současné době máte nebo je už nyní jasné, že budete muset propouštět?

Ačkoliv jsem signály o tom, že například stravovací řetězce budou lidi propouštět, já si chci všechny za každou cenu ponechat. Jsme jeden tým a i když to bude mít velké finanční následky, vyhrabeme se z toho a nezabije nás to.