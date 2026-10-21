Pavel přijal eurokomisaře pro obranu. Hovořili o Ukrajině i bezpečnosti Evropy

Pavel s eurokomisařem dnes podle Hradu jednali i o připravenosti Evropy na bezpečnostní hrozby a užší spolupráci Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) k naplňování přijatých závazků.
Kubilius Česko navštívil už loni v červnu, kdy vystoupil na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec Forum. Hovořil na ní tehdy o přesouvání geopolitické pozornosti Spojených států do Indo-Pacifiku a utlumování americké přítomnosti na evropském kontinentu. Zmínil také nutnost učit se od Ukrajiny, a to nejen z technologického hlediska, ale také z hlediska fungování ukrajinského průmyslu a efektivního využívání prostředků. Eurokomisař pro obranu a vesmír loni v Praze rovněž navštívil sídlo Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA).
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Rusové mohou lehce zničit satelity EU, musíme posílit obranu vesmíru, varuje komisař
Kubiliuse před dvěma lety na eurokomisaře navrhla Litva. Jako komisař pro obranu a vesmír je zodpovědný například za přípravu takzvané Bílé knihy o budoucnosti evropské obrany, kterou Evropská komise zveřejnila loni. Nová strategie posílení obrany EU do roku 2030 předpokládá masivní investice, společné nákupy, ale i prohloubení celoevropského obranného trhu či větší propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu.