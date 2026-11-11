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Svobodě a míru musíme přispět každý z nás, řekl Pavel při pietě za veterány

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  13:52
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Zleva vpředu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), prezident Petr Pavel a...

Zleva vpředu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), prezident Petr Pavel a náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč při pietním aktu k uctění památky válečných veteránů na pražském Vítkově (11. listopadu 2026) | foto: ČTK

Prezident petr Pavel se účastní pietního aktu k uctění památky válečných...
Prezident petr Pavel se účastní pietního aktu k uctění památky válečných...
Prezident petr Pavel se účastní pietního aktu k uctění památky válečných...
Prezident petr Pavel se účastní pietního aktu k uctění památky válečných...
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Mír a svoboda nejsou podle prezidenta Petra Pavla nárokem, se kterým se lidé mohou obrátit na vládu, a požadovat, aby jim je zajistila. Jsou věcí všech, řekl ve středu u příležitosti Dne válečných veteránů na pražském Vítkově. Položením věnců a slavnostním nástupem je tradičně připomněli zástupci armády a veteránských organizací, politici i veřejnost.

„Vidíme i v dnešní době, že stále umírají lidé, stále lidé přicházejí o to nejcennější, co mají, a není to jenom v místě, které by bylo izolované a jehož dopady by se nás netýkaly. Týkají se nás a můžou se nás týkat ještě více, pokud konflikt na Ukrajině neskončí alespoň zčásti spravedlivým mírem pro Ukrajinu jako napadenou zemi,“ uvedl prezident.

„Je proto důležité, abychom vnímali svobodu a mír jako něco, za co musíme něco obětovat a k čemu musíme přispět každý z nás,“ pokračoval.

Při příležitosti Dne válečných veteránů ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) společně s náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem ocenil několik vojenských příslušníků.

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Křížem obrany státu ministra obrany ČR in memoriam byly oceněny čtyři osobnosti - plukovník Josef Plachý za podíl na osvobození vlasti od nacistických okupantů, plukovník in memoriam František Loucký, který za druhé světové války působil v britské RAF, vedoucí odbojové skupiny v době nacistické okupace plukovník Miroslav Ondrák a nadporučík Edith Weitzenová, která se po útěku do Velké Británie v listopadu 1941 přihlásila k leteckým pomocným ženským sborům.

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR obdrželo pět osobností, z toho dvě in memoriam. Záslužný kříž ministra obrany ČR I. a III. stupně pak převzaly dvě desítky lidí. Zůna rovněž udělil čtyři čestné pamětní odznaky Péče o válečné veterány.

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„Všichni ocenění představují hodnoty, na nichž naše armáda stojí - odvahu, čest, odpovědnost a službu vlasti,“ konstatoval Zůna.

Hlaváč připomněl, že resort obrany stojí před úkolem budovat armádu, která bude schopna bránit Českou republiku a dostát spojeneckým závazkům.

„K tomu potřebujeme odpovídající schopnosti, moderní výzbroj a techniku. Především však potřebujeme vojáky, kteří jsou dobře vycvičeni, ovládají své řemeslo a dokážou splnit úkol i v těch nejnáročnějších podmínkách. Žádná technika totiž sama o sobě nerozhodne výsledek války. O výsledku vždy rozhodují lidé,“ prohlásil.

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Den válečných veteránů připomíná uzavření příměří v první světové válce 11. listopadu 1918. Jeho symbolem jsou květy vlčího máku, které tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. Válečné veterány mohou lidé v těchto dnech podpořit zakoupením symbolického květu vlčího máku. Sbírku spustila na začátku listopadu nevládní organizace Post Bellum, už koncem října zahájilo další ročník své kampaně na podporu veteránů z válek i novodobých konfliktů také ministerstvo obrany.

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