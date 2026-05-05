„Pokud má být Evropa politicky silnější, musí mít schopnost rychle rozhodovat a jednat. A musí přitom navenek vystupovat jedním hlasem,“ prohlásil Pavel. V řadě členských států ale zároveň podle něj sílí přesvědčení, že Evropa už si nemůže dovolit čekat, až budou všichni na všechno připraveni současně.
„V některých oblastech se proto budou hlouběji integrovat ti, kdo chtějí a hlavně mohou. Ne proto, že by chtěli obejít ostatní, ale proto, že nechtějí zůstat paralyzováni,“ podotkl Pavel. Česko by podle něj mělo mít ambici být součástí debat od samotného začátku.
Evropa jako celek pak musí podle českého prezidenta aspirovat na to, aby se stala vlastní sférou vlivu, a to především v oblasti bezpečnosti a obrany. „Musí být schopna nést větší díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost, prostřednictvím hlubší spolupráce, společných projektů a efektivního využívání prostředků, které dnes do obrany investujeme,“ uvedl.
Spolu s Pavlem na konferenci s úvodním projevem vystoupil i finský prezident Alexander Stubb. Právě Finsko může být podle české hlavy státu inspirací, protože je ve světě dlouhodobě vnímáno jako sebevědomá a respektovaná země. „Finsko je slyšet, protože ví, co chce. Umí své zájmy formulovat srozumitelně, jedná konzistentně a opírá se o funkční stát, důvěryhodnou diplomacii a pevné mezinárodní ukotvení,“ řekl. Zároveň podle něj severská země své zájmy prosazuje v souladu s odpovědností k zájmům svých spojenců a partnerů.
Stubb ve svém vystoupení řekl, že Evropská unie vždy postupuje ve třech fázích. „První fáze je krize, druhá fáze je chaos a třetí fáze jsou suboptimální řešení. Ale to nijak nesnižuje fakt, že Evropa a Evropská unie jsou myslím tím největším projektem, který se nám podařil za posledních 80 let,“ uvedl finský prezident.
Aktuálně je podle Pavlova finského protějšku Evropa v situaci, kdy se musí přizpůsobit bezpečnostnímu tlaku z východu ze strany Ruska a postojům americké administrativy ohledně toho, že by si měla zajišťovat svou bezpečnost sama. „Evropa k tomu má nástroje,“ řekl. Je podle něj nutno pamatovat na to, že nástroje, které by nás měly spojovat, jako jsou obchod, technologie či energie, se používají jako zbraně.
Jako proevropský politik si Stubb myslí, že je potřeba prohloubit i rozšířit Evropskou unii, řekl. „Potřebujeme vlastně více Evropy, ne méně. Více Evropy, pokud jde o obranu, bezpečnost, v zahraniční politice, ve vnitřním trhu. Potřebujeme víc Evropy v boji s klimatickými změnami a také na finančním trhu, ve výzkumu,“ uvedl.
Rozšíření EU? Ukrajina dle Stubba nabídne hodně
K přijetí dalších států do EU se podle Stubba nyní otevřelo okno podobně jako po studené válce. „Světlo na majáku se musí rozsvítit pro další země, aby se k nám přidaly. Je takový symbol, jako to bylo po studené válce a jak jsem řekl, to okno zůstane otevřeno krátce, možná pět let,“ uvedl. Rozšíření unie by se podle něj mělo týkat států západního Balkánu a dalších zemí včetně Ukrajiny.
Ukrajina má největší a nejmodernější armádu na světě, dodal. „A jestliže hlavní hrozbou je Rusko, musíme je odstrašovat a jak to uděláme?“ uvedl Stubb.
Česko by podle Pavla mělo usilovat o výraznější prohloubení spolupráce s Finskem i s ostatními severskými a baltskými státy. „Souzním rovněž s tezí prezidenta Stubba o potřebě hodnotově založeného realismu v zahraniční politice,“ prohlásil Pavel. V české debatě se podle něj tento přístup často zbytečně odděluje na dva póly – na hodnoty, nebo realismus. „Právě Finsko je ale skvělým příkladem toho, že o žádné protipóly nejde. Naopak, že můžeme a potřebujeme oba přístupy spojovat,“ dodal český prezident.