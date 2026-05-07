Pavel varuje Babiše: Letíme oba na summit NATO, nebo podám kompetenční žalobu

Aktualizujeme   20:06
Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu.
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. Hovořit budou zejména o rozpočtu. (17. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části dnes zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Prezident bude v pátek s Babišem jednat právě o účasti na summitu v Ankaře. Finální rozhodnutí o tom, jak bude vypadat účast České republiky na summitu, není možné oddalovat donekonečna, řekl Pavel. „Já bych byl rád, abychom ho zítra (v pátek) oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích,“ dodal.

Měl by se prezident rozhodně zúčastnit summitu NATO v Ankaře?

Pokud by Babiš účast Pavla odmítl, chystá prezident vlastní kroky. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít,“ podotkl Pavel.

3. května 2026
