Pavel varuje Babiše: Letíme oba na summit NATO, nebo podám kompetenční žalobu

Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části dnes zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
Prezident bude v pátek s Babišem jednat právě o účasti na summitu v Ankaře. Finální rozhodnutí o tom, jak bude vypadat účast České republiky na summitu, není možné oddalovat donekonečna, řekl Pavel. „Já bych byl rád, abychom ho zítra (v pátek) oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích,“ dodal.
Pokud by Babiš účast Pavla odmítl, chystá prezident vlastní kroky. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít,“ podotkl Pavel.
3. května 2026