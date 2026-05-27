Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

  12:12
Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu, řekl prezident Petr Pavel. Ke zvýšení výdajů by podle něj mělo přistoupit primárně nikoliv kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale kvůli zajištění vlastní bezpečnosti. "Budeme muset být odpovědní a vydávat více na obranu,“ řekl během návštěvy Estonska.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a jeho estonský protějšek Alar Karis při jednání v estonském prezidentském paláci. (27. května 2026) | foto: ČTK

„Nejde o to učinit někoho v Bruselu šťastným, jde o bezpečnost našich občanů,“ řekl Pavel po setkání se svým estonským protějškem Alarem Kalarisem.

Estonsko letos vydá na svoji obranu 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a patří v tomto ohledu k premiantům v alianci. Česko na obranu podle hodnocení NATO vynaloží 1,78 procenta HDP, a nesplní tak svůj dvouprocentní závazek vyplývající z členství v alianci.

Následky špatného míru na Ukrajině by trvaly desetiletí, varoval Pavel na Globsecu

Tallinn se předloni navíc zavázal vyčleňovat na vojenskou pomoc Ukrajině 0,25 procenta HDP. Estonsko i další země na východním křídle NATO dlouhodobě varují před hrozbou ze strany Ruska. Litva, Lotyšsko a Estonsko před rokem 1991 bývaly součástí Sovětského svazu.

Kromě estonského prezidenta se Pavel ve středu sejde také s premiérem Kristenem Michalem. Jednat bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Vystoupí rovněž na konferenci pořádané aliančním Centrem excelence pro kybernetickou obranu (CCDCOE) nebo na podnikatelském fóru.

