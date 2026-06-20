V poslední době o vás na vaše poměry není moc slyšet. Vzal jste si k srdci domluvy premiéra, který od vás chtěl, abyste se po výrocích o parazitech zklidnil?
Nevím. Přijde mi, že u ostatních taková slova nejsou problém. U mě je to ale vždy hned nafouklé. O týden později slovo parazit použil vůči premiérovi šéf ODS Martin Kupka a skoro nikdo si toho nevšiml. Takže to jsem si ani tak k srdci nevzal, spíš jsem se potřeboval věnovat víc práci na ministerstvu a v médiích letět trochu pod radarem. Také jsem dal vědět, že nebudu kandidovat na primátora, a hned na mě média přestala tak útočit.
Proč vlastně nebudete kandidovat? Vypadá to, že Motoristé na vás v hlavním městě tak trochu spoléhali.
Přemlouvali mě, ale já už zažil v krátké době dvoje volby a navíc mě zajímají mezinárodní vztahy. Proto jsem se i původně chystal na ministerstvo zahraničí. Předtím jsem byl rok a půl v Bruselu a z mezinárodní politiky jsem se dostal k problematice Green Dealu, kde je práce a vyjednávání i na evropské úrovni opravdu dost. Takže mi to dává smysl a městská politika s tím nemá vůbec nic společného.
Považuji za největší chybu prezidenta, že rozdělil společnost na dvě neslučitelné části. Mám pocit, že je tady v podstatě studená občanská válka.