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Pavel by se neměl chovat dětinsky. Turek exkluzivně o prezidentovi i své proměně

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Filip Turek (Motoristé), poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
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Čestný prezident Motoristů Filip Turek se v posledních týdnech stáhl trochu do ústraní. Už tolik neprovokuje, pracuje na své agendě na ministerstvu životního prostředí a zpovzdáli sleduje spor o summit NATO v Ankaře, kam vláda nechce pustit prezidenta Petra Pavla. „Všechno jde podle plánu,“ říká s úsměvem v rozhovoru iDNES.cz.

V poslední době o vás na vaše poměry není moc slyšet. Vzal jste si k srdci domluvy premiéra, který od vás chtěl, abyste se po výrocích o parazitech zklidnil?
Nevím. Přijde mi, že u ostatních taková slova nejsou problém. U mě je to ale vždy hned nafouklé. O týden později slovo parazit použil vůči premiérovi šéf ODS Martin Kupka a skoro nikdo si toho nevšiml. Takže to jsem si ani tak k srdci nevzal, spíš jsem se potřeboval věnovat víc práci na ministerstvu a v médiích letět trochu pod radarem. Také jsem dal vědět, že nebudu kandidovat na primátora, a hned na mě média přestala tak útočit.

Proč vlastně nebudete kandidovat? Vypadá to, že Motoristé na vás v hlavním městě tak trochu spoléhali.
Přemlouvali mě, ale já už zažil v krátké době dvoje volby a navíc mě zajímají mezinárodní vztahy. Proto jsem se i původně chystal na ministerstvo zahraničí. Předtím jsem byl rok a půl v Bruselu a z mezinárodní politiky jsem se dostal k problematice Green Dealu, kde je práce a vyjednávání i na evropské úrovni opravdu dost. Takže mi to dává smysl a městská politika s tím nemá vůbec nic společného.

Považuji za největší chybu prezidenta, že rozdělil společnost na dvě neslučitelné části. Mám pocit, že je tady v podstatě studená občanská válka.

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