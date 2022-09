Učitel: Kázeň, dřina a dril na školy patří. Řád je efektivní, nejde si jen hrát

V úvodu Rozstřelu se Pavel Bobek zamyslel nad tím, co je podle něj největším problémem českého školství. „Naše společnost by potřebovala, aby každý rodič mohl říct, že nejlepší školou pro jeho dítě je ta, ke které má nejblíže.“

Škola nemůže být jen hrou

„Ale jsme v situaci, kdy je úroveň velmi nekonzistentní, napříč regiony, městy, ale i uvnitř škol. A výsledkem toho je mimo jiné i velký vzestup soukromého školství, protože státní nebo veřejný sektor nedokáže zajistit konzistentní kvalitu,“ míní kantor.

„Málo také myslíme na to, jaký bude mít to, co a jak učíme, přímý dopad na žáka. Kolegové a kolegyně často v dobré víře přemýšlí nad tím, jak výuku udělat zábavnou, aby se to dětem líbilo. Ale nepřemýšlíme nad efektivitou,“ upozorňuje Bobek.

„Prostě se vymyslí nějaká zajímavá aktivita, vypadá to velmi hezky, děti pobíhají po třídě s papírky, ale učiteli to zabere hodně práce a času, navíc je časově náročné i to, aby se vše žákům vysvětlilo. A otázka zní: Je tohle ten nejefektivnější způsob, aby na konci hodiny maximum dětí odešlo s tím, že látku umí? A to včetně těch, kterým se často úspěchů nedostává?“ ptá se učitel.

Podle Pavla Bobka je stále prosazovanější koncepce „škola hrou“ účinná u talentovaných dětí. „Tenhle přístup by byl úspěšný třeba ve třídě s dětmi švýcarských diplomatů. Ti přijdou z domova s velkým objemem znalostí o světě. Večer si povídají o politice a vědí toho hodně.“

„Ale my učíme v reálných třídách, kde nás škola hrou nebo badatelská výuka nezachrání. Jsme v situaci, kdy pomyslný Tonda neumí ani napsat větu. Je fajn, když učitel nad výukou přemýšlí a zařazuje podobné aktivity. Ale ty pro mě jsou spíše vrcholem nějaké tvrdé práce,“ myslí si kantor.

Dřina a dril

„Učení je prostě dřina. Teprve když děti něco skutečně vědí, mají znalosti, bude je škola hrou bavit. Třeba když jsme šli s dětmi do planetária, bylo skvělé, když už o planetách něco věděly. A pak z toho byli všichni najednou nadšení. A to i slabší žáci, kteří by se tam jinak nudili,“ vzpomíná Bobek.

„Nebo když jsme byli v divadle na Malém princovi,“ pokračuje učitel. „A oni už znali ten příběh a také z toho byli nadšení. Měli bychom to otočit. Takže ne si nejdříve hrát a motivovat děti zábavou. To je prostě špatně. Potřebujeme děti motivovat tím, že budou něco vědět a pak je bude bavit i to zábavné učení.“

Podle Pavla Bobka patří do školy tolik kritizovaný dril. Ne vše se podle něj dá zvládnout kreativními postupy. Jsou vědomosti, které je efektivnější znát automaticky, zpaměti. Následně neztrácíme čas vyhledáváním nebo odvozováním těchto vědomostí a můžeme se naopak soustředit na komplexnější úkoly.

Pracovní paměť má podle učitele omezenou kapacitu, kterou není efektivní zatěžovat věcmi, kterým se lze naučit právě drilem. „Samozřejmě nechceme, aby se děti něco naučily, pak jim to dáme do testu a ony to zapomenou. Ale například při počítání jakýchkoliv komplexnějších úloh je jednodušší, když budou automaticky vědět, kolik je 3 krát 4.“

„Mohou na to samozřejmě znovu a znovu přicházet odvozováním. Ale zbytečně je to zdržuje,“ říká učitel s tím, že se drilem zároveň trénuje paměť.

Britské děti jsou ukázněnější

Pavel Bobek hovořil i o problémech s kázní na českých školách. Českou situaci pak srovnal s Velkou Británií, kde působil na jedné ze škol s velmi rozmanitou skladbou žáků. Řád na školách je podle něj nezbytný k tomu, aby se zbytečně neztrácel čas. „V Británii je disciplína na školách vyšší. Vycházejí ze specifické zkušenosti, kterou si Anglie prošla.“

„Měli mnoho škol v sociálně vyloučených oblastech a měli tam veliké problémy. Přišli na to, že prvním předpokladem toho, aby se tam vůbec dalo učit, je, aby se děti uměly chovat. Nelze učit ve třídě, kde po vás házejí židle a stoly,“ poznamenává kantor.

„Soustředí se hodně na to, aby tam byla disciplína,“ popisuje Pavel Bobek. „Ale nevynucují ji nějakým zlým způsobem. Nejde o to, že by tam někdo na někoho křičel. Spíš se tam stanovují pravidla, která se tam jasně nacvičují a dodržují. A to vše ve spolupráci s rodiči.“

„Vzpomínám si třeba na to, jak se celá škola sešla na školní sněm do tělocvičny a když vše začalo, slyšeli byste tam jehlu spadnout na zem,“ říká učitel.

Jak si poradí s neukázněnými žáky v Česku? V čem dělají čeští učitelé největší chyby? Co by se mělo v českých školách změnit? Měly by se zrušit známky? A učíme se toho více, než je třeba? I o tom hovořil Pavel Bobek v Rozstřelu.