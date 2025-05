Schování před deštěm ke stolu s Nejedlým ještě Blažkovi prošlo. Bitcoin už ne

Pětašedesátiletý brněnský právník Pavel Blažek (ODS) je ministrem spravedlnosti ve vládě Petra Fialy (ODS) od jejího vzniku v prosinci 2021. Stejnou funkci zastával od července 2012 do července 2013 v kabinetu Petra Nečase (ODS). Od října 2013 také zasedá v Poslanecké sněmovně.

Do ODS vstoupil v roce 1998 a stal se výraznou postavou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů, které od roku 2007 předsedá. V nadcházejících volbách má být čtyřkou na kandidátce Spolu v Jihomoravském kraji, kterou povede premiér Fiala.

V minulosti také zasedal v brněnském zastupitelstvu, kde byl v roce 2010 jedním z tvůrců velké koalice ODS a sociální demokracie. Působil jako radní Brna i městské části Brno-střed.

Funkce v komunální politice definitivně opustil v roce 2014. Ve Sněmovně Blažek mimo jiné předsedal podvýboru pro justici a soudní samosprávu v letech 2018 až 2021 a byl místopředsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v letech 2013 až 2014. V letech 2014 až 2017 dělal také místopředsedu ústavně-právního výboru.

Nynější kauza kvůli přijetí bitcoinového daru není prvním případem, kdy Blažek kvůli působení ve veřejných nebo stranických funkcích čelí ostré kritice. Například v listopadu 2009 se jeho jméno objevilo v Lidových novinách na seznamu takzvaných krajských kmotrů ODS, které kritizoval tehdejší předseda strany Mirek Topolánek.

„Autorovi tohoto textu tehdy zmíněná jména sdělil člověk z Topolánkova nejbližšího okolí. S tím, že proti těmto krajským gubernátorům, jak je sám nazýval, hodlá Mirek Topolánek vnitrostranicky bojovat,“ napsala v srpnu 2023 Mladá fronta DNES.

Poté, co se v roce 2010 stal jedním z tvůrců velké koalice na brněnském magistrátu, kritizoval Blažka i tehdejší stranický šéf Nečas, neboť občanští demokraté mohli získat křeslo primátora v případné pravostředové radě. Na podzim 2010 pak Blažek po konfliktu s Nečasem skončil v dozorčí radě Lesů ČR. Blažek k tomu uvedl, že odešel sám kvůli vytížení ve funkci brněnského radního.

Poprvé v křesle ministra spravedlnosti

Tato epizoda ale byla odsunuta do pozadí, když Blažek v červenci 2012 vystřídal ve funkci ministra spravedlnosti svého tehdejšího stranického kolegu Jiřího Pospíšila. Opozice - ale například i vládní TOP 09 - tehdy premiéra Nečase kritizovaly za to, že Pospíšila odvolal kvůli jeho souhlasu s návrhem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana jmenovat do čela pražského vrchního státního zastupitelství tehdejší ústeckou žalobkyni a nynější nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Nečas kritiku opakované odmítl, Blažek nakonec Bradáčovou do funkce jmenoval.

Krátce po jeho prvním jmenování ministrem na Blažka podala trestní oznámení obecně prospěšná společnost Acta non verba, podle které se v době, kdy zastupoval ČR ve sporu s firmou Diag Human, dopustil několika trestných činů. Spolek Kverulant pak na Blažka podal trestní oznámení kvůli tomu, že v roce 2002 v této kauze výrazně předražil znalecký posudek.

Případ byl později odložen. Kverulant také Blažka v roce 2016 zařadil na svůj „seznam špatných politiků“. „Je to cílená kampaň placená zakladatelem Diag Human Josefem Šťávou,“ uvedl tehdy Blažek.

V dubnu 2013 podepsal Blažek vydání ruského podnikatele Alexeje Torubarova k trestnímu stíhání do Ruska, přestože ještě nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o azyl. Ústavní soud v roce 2014 určil, že ministerstvo spravedlnosti by mělo při vydávání člověka do zahraničí vždy čekat na to, jak dopadne cizincova žádost o udělení mezinárodní ochrany. Podle soudního nálezu porušilo Torubarovovo vydání mezinárodní dohody i trestní řád. Torubarov později dostal statisícovou satisfakci.

V srpnu 2020 byl Blažek mezi několika brněnskými politiky, které vyšetřovala policie kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. K Blažkově nominaci na post ministra spravedlnosti ve Fialově vládě měla výhrady část tehdy koaličních Pirátů i spolek Milion chvilek.

Podle médií policie tehdy stále prověřovala podezření, že se podílel na korupci v Brně. Blažek to prohlásil za mýty a lži. Fiala se ho zastal, na Blažkovi podle něj není stín něčeho, proč by nemohl funkci vykonávat. Označil ho za vzdělaného člověka, který o politice uvažuje hodnotově a systémově.

Blažek ohrožuje důvěru, znělo v roce 2023

V červnu 2023 se tehdy vládní Piráti v on-line hlasování usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády.

Hlasování iniciovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, zdůvodnila to například Blažkovými dotazy na informace z živých kauz, což podle ní způsobovalo, že se dostával do střetu zájmů. Fiala se následně kvůli Blažkovi sešel s tehdejším předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Blažka poté podpořilo širší vedení ODS.

V září 2023 se Blažek dostal do zájmu médií kvůli svému setkání s proruským lobbistou a blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, které Blažek označil za náhodné. Výsklovně uváděl, že se do restaurace šel schovat před deštěm. Blažek po kritice, mimo jiné i od stranického šéfa Fialy, ve vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla. Podle Fialy Blažek dostal od vedení strany žlutou kartu.

Blažek se narodil 8. dubna 1969 v Brně. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na stejné škole absolvoval i doktorské studium. V minulosti mimo jiné vyučoval na Právnické fakultě MU jako interní odborný asistent. Od roku 1996 působil jako advokát, výkon této profese si ale v roce 2012 nechal pozastavit. Je ženatý, má dvě děti.