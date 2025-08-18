Dej nám něco na politiky a máš podmínku, říká Blažek k zadržení Jiřikovského

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se na sociální síti X opět vyjádřil k zadržení dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. Situaci označil za „šeredný příběh", který připomíná padesátá léta. Policie podle Blažka řekla Jiřikovskému, že pokud „dá něco na politiky", dostane podmínku. Kauza darované kryptoměny v hodnotě zhruba miliardy korun stála Blažka funkci ministra.
„Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ,Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže!’,“ napsal Blažek na sociální síti X.

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

„A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát’, byl ,drzý’ a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba,“ pokračoval exministr. Dodal, že jde o „šeredný příběh“ jako z 50. let.

Blažek tak odkazoval na zásah, při kterém policie v noci na pátek zadržela dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. Redakce iDNES.cz shání reakci ministryně spravedlnosti Evy Decroix na poslední Blažkovo vyjádření.

Bývalý ministr kauzu po svém konci na resortu komentoval několikrát. „Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní,“ napsal v pátek s tím, že pokud dárce odsouzen nebude, předmět daru zůstane v majetku státu také.

Na jeho slova reagovala jeho nástupkyně Decroix. „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník!“ reagovala. Na to Blažek odpověděl, že nepíše názory, ale fakta.

Ušetři nás názorů, jak je vše v pohodě. Je to úplně blbě, opřela se Decroix do Blažka

Jiřikovského policie zadržela ve čtvrtek večer, v pátek odpoledne ho převezla na brněnský Obilný trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Po zhruba 2,5 hodinách jej policisté převezli jinam. Policie Jiřikovského obvinila z legalizace výnosů z trestné činnosti. V neděli jej Městský soud v Brně poslal do vazby.

Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu za zhruba miliardu korun. Úřad pod vedením Blažka je následně dražil v několika aukcích. Blažek kvůli daru skončil v červnu ve funkci. Jeho nástupkyně Eva Decroix nechala vypracovat audit, jehož první část zveřejnila na konci července.

