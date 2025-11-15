Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Autor:
  13:14
Dosluhující vláda Petra Fialy měla podle exministra spravedlnosti za ODS Petra Blažka jednat o aspektech předání moci s hnutím ANO. Nečinnosti podle Blažka nemůže vést k ničemu dobrému. Bývalý ministr podle svých slov sám po sněmovních volbách v roce 2021 jednal s Andrejem Babišem právě o předání moci.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....
Končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek na poslední tiskové konferenci v...
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci...
Předseda ANO Andrej Babiš po koaličním jednání s SPD a Motoristy (13. listopadu...
10 fotografií

Jednání mezi Blažkem a Babišem se podle exministra uskutečnilo tři dny po volbách v pražských Průhonicích. „Babiš především uznal výsledek voleb, vznik nové koalice bez účasti ANO a dohodli jsme některé aspekty předání moci, které obě strany následně i směrem k tehdejšímu Hradu poté dodržely,“ napsal na sociální síti X v pátek.

Blažek také uvedl, že se šéfem hnutí ANO, které v tehdejších volbách skončilo těsně druhé za vítěznou koalicí SPOLU, nejednal bez pověření a mluvil s ním několikrát. Dodal, že o schůzkách nikdy veřejně nemluvil.

„Dnes to sděluji proto, že bych považoval za správné, kdyby se tato situace takto ,diplomaticky’ a ,kulturně’ zopakovala i v obráceném gardu,“ uvedl Blažek. „Zatím tomu bohužel nasvědčuje máloco a k ničemu dobrému to do budoucna nemůže vést,“ doplnil.

Redakce iDNES.cz oslovila Blažka pro další vyjádření, do vydání článku ale nereagoval.

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Vláda premiéra Petra Fialy podala demisi minulý týden. „Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější,“ řekl tehdy Fiala. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) brání rychlému předání moci Babišův nevyřešený střet zájmů a fakt, že zatím nejsou známa jména nových ministrů.

Prezident Petr Pavel zatím nového premiéra nejmenoval. Andreje Babiše, jehož hnutí ANO letos vyhrálo volby, pověřil jednáním o sestavení vlády.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Duku na pohřbu uctil Graubner i Klaus. Měla ho ráda celá rodina, řekl exprezident

Přímý přenos
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a pravdu....

15. listopadu 2025,  aktualizováno  13:33

V Rakousku zemřela mladá Češka, s dalšími vrstevníky surfovala na vlaku

ilustrační snímek

V Rakousku zemřela v noci na dnešek Češka, která spadla z vnější části vlaku, když se skupinou mladých lidí provozovala takzvané surfování. Informovala o tom některá místní média s odvoláním na...

15. listopadu 2025  9:55,  aktualizováno  13:17

Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně

Dosluhující vláda Petra Fialy měla podle exministra spravedlnosti za ODS Petra Blažka jednat o aspektech předání moci s hnutím ANO. Nečinnosti podle Blažka nemůže vést k ničemu dobrému. Bývalý...

15. listopadu 2025  13:14

Lidé z Krkonoš věřili v záhrobí. Duchařili na seancích v chalupách, líčí etnolog

Premium
Cesta z Pece pod Sněžkou

Hory člověka chytí a nepustí. Dobře to ví etnolog Libor Dušek, který se zabývá tzv. montánní antropologií. Co podle něj spojuje Krkonoše s Hindúkušem? „Je velmi těžké chránit přírodu a zároveň...

15. listopadu 2025

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:03

Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu...

Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou zákonodárkyni Marjorie Taylorovou Greeneovou s odkazem na její nedávnou kritiku jeho politiky. Tento vývoj...

15. listopadu 2025  10:59

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:13

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění

Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřeli tři lidé. Další tři byli se zraněními převezeni do nemocnice, informovala v pátek večer policie švédského hlavního města. Dvoupatrový...

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  15. 11. 8:04

Počet cizinců vzrostl. V Česku jich legálně žije 1,1 milionu, nejvíc je Ukrajinců

Příznivci Ukrajiny se sešli před americkou ambasádou v Praze, aby nápisem „Let...

Na konci září žilo v Česku legálně 1 107 403 cizinců. Oproti červnu jich přibylo asi 16 000, meziročně pak více než 28 000. Ministerstvo vnitra to uvedlo ve zprávě o migraci za třetí čtvrtletí...

15. listopadu 2025  7:35

„Přiznali, že podváděli.“ Trump chce zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Americký prezident Donald Trump chce zažalovat stanici BBC až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Žalobu chce podat příští týden, řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem....

15. listopadu 2025  7:13

Jak to vypadalo v ulicích v roce 1989? Některá místa byste nepoznali

Letos si připomínáme 36. výročí sametové revoluce. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva vždy přitáhne do ulic tisíce lidí, atmosféra roku 1989 je však neopakovatelná....

15. listopadu 2025

Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

Premium
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Tomáš Pojar pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a patřil k nejbližším spolupracovníkům Petra Fialy. Jeho pozici vytvořila vláda koncem roku 2022 a v následujícím roce ji Pojar obsadil. Byl u...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.