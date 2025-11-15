Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Jednání mezi Blažkem a Babišem se podle exministra uskutečnilo tři dny po volbách v pražských Průhonicích. „Babiš především uznal výsledek voleb, vznik nové koalice bez účasti ANO a dohodli jsme některé aspekty předání moci, které obě strany následně i směrem k tehdejšímu Hradu poté dodržely,“ napsal na sociální síti X v pátek.
Blažek také uvedl, že se šéfem hnutí ANO, které v tehdejších volbách skončilo těsně druhé za vítěznou koalicí SPOLU, nejednal bez pověření a mluvil s ním několikrát. Dodal, že o schůzkách nikdy veřejně nemluvil.
„Dnes to sděluji proto, že bych považoval za správné, kdyby se tato situace takto ,diplomaticky’ a ,kulturně’ zopakovala i v obráceném gardu,“ uvedl Blažek. „Zatím tomu bohužel nasvědčuje máloco a k ničemu dobrému to do budoucna nemůže vést,“ doplnil.
Vláda premiéra Petra Fialy podala demisi minulý týden. „Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější,“ řekl tehdy Fiala. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) brání rychlému předání moci Babišův nevyřešený střet zájmů a fakt, že zatím nejsou známa jména nových ministrů.
Prezident Petr Pavel zatím nového premiéra nejmenoval. Andreje Babiše, jehož hnutí ANO letos vyhrálo volby, pověřil jednáním o sestavení vlády.