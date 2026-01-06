Premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
Pavel se zúčastní Bezpečnostní rady státu, řešit se bude i muniční iniciativa
Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...
Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura
Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...
VIDEO: Hlídka přistihla sprejera v akci, útěk mu překazil hbitý policista
Pražští policisté zadrželi devětadvacetiletého muže, který v sobotu večer poškozoval sprejovanými nápisy rozvaděče v centru metropole. Dopaden byl přímo při činu hlídkou z místního oddělení Zahradní...
Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). Na webu to uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jedním z témat BRS, která se sejde poprvé v novém složení,...
Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý oznámil, že v baru Le Constellation, který vyhořel minulý čtvrtek, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly...
Dezorientovaný muž zmizel během vycházky za rodinou, příbuzní se bojí o jeho život
Policisté pátrají po sedmapadesátiletém Miroslavu Šepsovi. Dezorientovaný muž, který se v Bohnicích léčí s dlouhodobými poruchami spánku, zmizel v neděli, když byl na vycházce za rodinou. Jeho auto...
Pazderková stála SPOLU statisíce, Piráti utratili za Vlastenecký výlet, ukázaly účty
Politické strany a hnutí musely do pondělní půlnoci zveřejnit zprávu ohledně financování kampaně ve volbách do Sněmovny. Povinnost splnily všechny vládní i opoziční strany. Například za komentování...
Policisté varují před svůdnými kolegyněmi na sítích. Takové u nás nepracují, řekli
Svůdné dívky v policejních uniformách vydávající se za členky policejního sboru v Hamburku začínají být velký problém pro skutečné policisty. Místní policie dokonce vydala varování, protože za řadou...
Vystrašené dítě marně lomcovalo páčkou, technická závada ho uvěznila v autě
Osobní auto v Plzni se proměnilo v past. Technická závada v něm uvěznila malé dítě, které se nemohlo dostat ven. Pomoct mu zvenčí nedokázala ani jeho maminka. Vyřešit nepříjemnou situaci proto museli...
Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku
Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...
Machadová intervenci USA vítá. Kdyby odmítla Nobelovku, už by byla prezidentka
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a...
Zápisy do ZŠ začnou už příští týden. Děti k nim nemusí, pro rodiče je to výzva
Zápisy do základních škol začnou letos mnohem dříve, než bylo zvykem. Školy je uspořádají mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní termíny si ředitelé škol po dohodě se zřizovatelem stanovují sami. A...
Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům
V noci na úterý spadly teploty v Krušných horách až téměř k minus 28 stupňům. Například v Jelení na Karlovarsku stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřila krátce po půlnoci 27,9...
Grónsko může být americké už v létě. Jsme supervelmoc, varuje Trumpův „mozek“
Vlivný poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller prohlásil, že kvůli Grónsku s americkou armádou nikdo bojovat nebude. Zdůraznil, že USA jsou supervelmoc a hodlají se tak chovat. Spojené státy...