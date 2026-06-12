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Pavel se zúčastní Bezpečnostní rady státu věnované obraně

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  10:48
Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády, projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru.
Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
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Pavel při své první účasti na Bezpečnostní radě státu po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast. Naposledy byl na radě letos v únoru, kdy se jednalo o situaci v armádě i o závazcích vůči Severoatlantické alianci (NATO).

Zúčastnil se také například lednového zasedání, kde se projednávala mimo jiné budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu.

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Bezpečnostní rada by se měla ve středu zabývat novou armádní koncepcí. Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 oznámil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) jako svůj úkol loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).

V květnu se k projednání koncepce se Zůnou setkal premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům poté řekl, že k ní má několik připomínek, například co se týče podle něj podhodnocených cílů v navyšování počtu vojáků. Dokument se podle premiéra má vrátit k původní koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.

Tématem rady by podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) mohlo být i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Aktuálně Česko vyžaduje od ruských diplomatů pouze předchozí oznámení, například opoziční hnutí STAN ale chce, aby stát dopředu uděloval souhlas.

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EU zavedla pro personál ruských diplomatických misí v zemích schengenského prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát jejich akreditace, od 25. ledna 2026. Státy mohou zvolit i přísnější postup prostřednictvím takzvané autorizace, která vyžaduje schválení ministerstva před příjezdem diplomata do země. Macinka v lednu čelil kritice za to, že zavedl benevolentnější pravidla, tedy oznamování, nikoli schvalování. Šéf diplomacie to tehdy zdůvodnil tím, že bylo třeba rychle vyřešit změnu pravidel a na ministerské úrovni mohl zavést jen notifikaci.

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