„Přesun drogové politiky z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví není chytrý nápad,“ uvedl. Podle něj je současný český model úspěšný mimo jiné proto, že koordinuje zdravotní, sociální, bezpečnostní i ekonomické aspekty závislostí napříč resorty.
„V rozumně fungující společnosti se funkční systémy veřejných politik nemění,“ napsal Bém. Česká protidrogová politika se podle něj dlouhodobě těší respektu doma i v zahraničí a Česko patří mezi země s velmi nízkým výskytem HIV mezi injekčními uživateli drog či nízkou mortalitou související se závislostmi.
„Jsme jednou z mála zemí v Evropě i na světě, která se může pochlubit téměř nulovou promořeností virem HIV u injekčních uživatelů drog,“ uvedl a doplnil, že Česká republika je zároveň jednou ze zemí, která do své protidrogové strategie zařadila i legální psychoaktivní látky jako alkohol, tabák nebo hazard.
Bém tak varuje, že přesun pod ministerstvo zdravotnictví může vést k oslabení koordinace mezi jednotlivými resorty. „Přesun pod jedno ministerstvo znamená faktické oslabení schopnosti státu koordinovat jednotlivé resorty,“ napsal.
„Vzniká riziko, že z odborně řízené politiky se stane úzká resortní agenda bez potřebné autority a přesahu. Právě nezávislé postavení při Úřadu vlády bylo jedním z důvodů, proč český model dlouhodobě fungoval a získal respekt doma i v zahraničí,“ doplnil Bém.
„Co vše se může stát, pokud pan premiér a vláda své rozhodnutí nezrevokují? S největší pravděpodobností se rozpadne systém budovaný desítky let,“ napsal.
Obává se také možných důsledků v podobě „fentanylových krizí, epidemií, nových syntetických drog či nárůstu fatalit a celkové nemocnosti“. „V zahraničí nad námi budou kroutit hlavou a považovat nás za osly,“ doplnil pro iDNES.cz.
Racionální rozhodnutí, hájí krok Babiš
O převedení protidrogové politiky a agendy duševního zdraví pod ministerstvo zdravotnictví rozhodla vláda v pondělí. Přesunout se mají také zaměstnanci odboru protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Z úřadu vlády by se měl odbor protidrogové politiky na ministerstvo zdravotnictví přesunout 1. července.
Podle mluvčí vlády Karly Mračkové je spojení obou agend „trendem i ve světě“ a obdobný model funguje například ve Velké Británii, Spojených státech nebo Nizozemsku. Počátkem července se má novou národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku stát Dita Protopopová.
Babiš krok hájí, označil to za „racionální rozhodnutí“. „Byly tam duplicity, nebylo to efeketivní, tažke jsme tyto a dalšé agendy převedly na ministerstva. Nechceme mít tolik agendy na Úřadu vlády,“ sdělil ve středu na tiskové konferenci.
„Nevděčné meziresortní agendy“
Podle protidrogového koordinátora Béma se současná situace liší od předchozích debat o přesunu agendy hlavně tím, že se podle něj odehrává bez širší odborné diskuze. „Děje se tak ad hoc, bez diskuse s odbornou veřejností, poskytovateli adiktologických služeb či pacientskou veřejností,“ vysvětlil.
Ve vyjádření zároveň navrhuje alternativní řešení. Zmiňuje například vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportování agentury, vytvoření Fondu prevence nebo přijetí adiktologického zákona. „Řešení tedy máme, byť je určitě daleko složitější než se zbavit problému tím, že jej přesuneme jinam,“ míní. „Na žádné funkci nelpím, na to jsem už příliš starý,“ doplnil.
„V politice jsem strávil poměrně hodně času a chápu paní vedoucí Úřadu vlády, že jí připadají meziresortní agendy příliš komplikované a že by se jich ráda zbavila. Navíc jsou docela nevděčné. Nelze je snadno vyřešit a na každém kroku na vás číhá nějaká past. Ale právě proto je nezbytné s nimi zacházet citlivě a s rozmyslem.“
8. dubna 2026