Jako na Mečiara. Musí vzniknout národní fronta Antibabiš, míní Bělobrádek

Bělobrádek si je vědom poměrně nízkých preferencí KDU-ČSL. „Nemůžeme ty trendy ignorovat, dlouhodobě nerosteme. Situace je poměrně komplikovaná. V roce 2013 jsme byli určitá alternativa, lidé teď mají mnohem víc na výběr,“ řekl pro CNN Prima News. Pro tradiční strany je prý nepříjemné, že racionalita hraje ve volbě menší roli.

Problém vidí v absenci charismatických lídrů. „Ať chceme, nebo ne, předseda ANO je skutečně viditelný,“ míní Bělobrádek. Ani současný předseda lidovců podle něj není nová tvář.

„Má velké zkušenosti a je velmi schopný politik. Na druhé straně, odlišit se od ostatních není snadné,“ řekl s tím, že však ani on nebyl člověk s nějakým velkým charismatem, kvůli kterému by masy volily KDU-ČSL.

Bělobrádek zauvažoval nad tím, jak opozice v dalších volbách může porazit premiéra Babiše a jeho hnutí ANO, které dál vede žebříčky preferencí.

„Na rozdíl od jiných si myslím, že by neměly vzniknout dva alternativní bloky. Jestli vznikne jeden konzervativní a druhý liberální blok, tak se Babiš nedá porazit,“ uvedl.

„Musí vzniknout jediná alternativa. Nejlepší by bylo, kdyby vznikla národní fronta Antibabiš. Podívejte se na Slovensko a na porážku Mečiara,“ dodává bývalý lidovecký předseda.

Na výtky, že s Babišem seděl ve vládě, reaguje tím, že jde o normální posun.

„Podívejte se na ODS. V roce 2010 nastoupila do vlády s Věcmi veřejnými a co o nich říkali v roce 2013. Když jsme nastupovali do vlády my, byli jsme v jiné situaci. Nechtěli jsme, aby došlo k tomu, co je teď, aby byla vláda závislá na Okamurovi nebo komunistech,“ myslí si Bělobrádek.

Že šla KDU-ČSL s hnutím ANO do vlády, jako chybu nevidí. „Ale neměli jsme připustit, aby mohl být ministrem někdo bez lustračního osvědčení,“ dodal.