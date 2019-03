Končící šéf Bělobrádek: Stagnujeme. Věřím, že nový předseda dá straně švih

„Jsem první předseda, který nekončí ze zdravotních důvodů nebo kvůli skandálu či neúspěchu. Nebudu poražen na sjezdu. Je to unikátní,“ říká odcházející šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.



Odevzdáváte stranu ve stavu, jako jste ji převzal, tedy na hranici nutné pro vstup do Sněmovny. Není to málo?

To bych neřekl. Strana je stabilizovaná. Slavíme sto let – a kde jsou strany, co měly deset procent a víc? Unie svobody? My neklesáme, ale ani nerosteme. Stagnujeme. Já si proto od nového předsedy slibuji, že ta strana dostane švih.

Kdy jste vy sám začal cítit, že už té straně nedáváte tolik a je potřeba ji předat?

Bylo to po roce 2016, kdy jsme byli na vrcholu a vyhráli volby do Senátu. Já o tom už tehdy uvažoval. Pak jsem se rozhodl vést stranu ještě jedno funkční období.

Proč jste do toho šel ještě znovu? Nemohl by jinak výsledek v posledních sněmovních volbách být lepší?

Mohl být i horší. Půl roku před volbami by bylo komplikované měnit předsedu, protože jsme byli ve vládě a vyjednávali se STAN. Teď je situace jiná. Oznámil jsem to dopředu, takže se kandidáti vyprofilovali.

Jako první jste pořádali debaty kandidátů na předsedu strany. Kdo byl nejlepší?

Nechci nijak ovlivnit rozhodování delegátů. Ať si to rozdají kluci mezi sebou. Není dobré dávat polibek smrti nebo handicapovat vítěze či poraženého. Mohl by být handicapován jako můj muž.

To nebyla otázka na vašeho muže, ale kdo se vám líbil v debatách?

Mně se líbili všichni.

Takže před tou volbou prostě nedoporučíte žádného kandidáta?

Veřejně nic takového neudělám.

Vy jste řekl, že doba nepřeje klidným a šedým politikům. Kandidáti na předsedu Jurečka, Výborný a Bartošek se nezdají být zrovna neklidní.



Dnes, abyste zaujal, tak musíte být něčím zajímavý. Lidé se spíš chtějí bavit. Když bych to řekl s nadsázkou – pozor vtip – tak musíte vypadat jako Dominik Feri nebo Václav Klaus mladší, abyste zaujal. Nebo mluvit archaickým jazykem a nemělo by vám být rozumět. Já to nechci nějak zesměšňovat, ale ke KDU-ČSL patří určitý styl a ta klidná síla dává smysl. My jsme tu sto let a dalších sto let tu budeme.

A co integrace stran? Nepomůže?

Se Starosty to před volbami nevyšlo, prostě to voliči neocenili. Ty průzkumy nevycházely. Kdyby to bylo 9,5 procenta, tak by to za risk stálo, ale bylo to 7,5 procenta. ODS je pořád stejná. Snažit se o nějakou spolupráci s liberálními stranami je poškozující. Liberální volič nechce koalici s KDU-ČSL. Jsem přesvědčen, že je rozumné nedělat prudké pohyby a zároveň se snažit integrovat. A my se snažíme. Proto máme do eurovoleb podporu SNK-ED, Koruny české či Konzervativní strany.

Koalice s ODS nepřipadá v úvahu?

Podle mě je důležité, že my potřebujeme být nejdřív bohatou nevěstou. Pokud budeme na osmi či devíti procentech v průzkumech, tak se to dělá jinak. V ODS je ještě silný konzervativní proud, který možná teď není většinový, ale můžeme se shodnout.

Jste šťastni v opozici? Je to možná pocit, ale nyní je opozice mimořádně neviditelná a v podstatě si neškrtne. Co s tím?

Vždycky koalice přehlasovává opozici. Šťastni v opozici nejsme. Opozice je roztříštěná. Ono je to i stylem. Když něco předložíte, tak to koaliční mašina s komunisty zabije, aby si to během několika týdnů osvojili a předložili sami. Skutečnými piráty ve Sněmovně je vládní koalice. My nemáme ideového protivníka. Hnutí ANO je takové Občanské fórum 2.0. Strany jsou pro straníky, my jsme tu pro všechny, říkají. V tomhle směru je to trošku složitější.

Vaši voliči by si nejspíš přáli, abyste něco vymysleli a volby v roce 2021 nedopadly stejně – s ANO jako vítězem. Ale zatím se žádná myšlenka neobjevila.

Všechno má svůj čas. Tady může vzniknout nějaké Vzhůru, Česko, konglomerát všech stran proti jedné.

Jaký máte cíl v evropských volbách?

Úspěch je dosáhnout stejného nebo lepšího výsledku než minule. Když (europoslanec) Tomáš Zdechovský před pěti lety hovořil o tom, že budeme mít tři mandáty, tak jsme mu doporučovali, ať si dá hadr na čelo. Pak jsme tři mandáty získali. Teď říká, že je možné mít čtyři mandáty.

A jaký úkol by měl mít nový předseda?

Cílem je, aby se strana dostala na jasnou pozici, kdy volič nebude mít obavy, že jeho hlas propadne.

Zůstanete poslancem?

Pochopitelně. Víc se soustředím na region. Jsem zastupitelem v kraji i v Náchodě.

Přemýšlíte o kandidatuře do Sněmovny i v příštím volebním období?Samozřejmě.

Takže s celostátní politikou nekončíte?

Ptal jste se, zda o tom přemýšlím, a já o tom přemýšlím. Ale jestli budu pokračovat, se uvidí. Bůh má smysl pro humor, a chcete-li ho rozesmát, řekněte mu svoje plány. Máme ještě dva roky do voleb.

Loni jste mluvil pesimisticky o budoucnosti a občanských svobodách – že ANO ovládne vše. Máte ten pocit stále?

Myslím, že nastává plíživá normalizace. To, jak čistí státní orgány zejména hnutí ANO, je do nebe volající. Jeden náměstek byl účelovou systemizací vyhnán, pak dvakrát vyhrál výběrové řízení, ale stejně nebyl instalován. Byl z blbé strany. Stýkal jsem se s evropskými státníky a viděl, že jsou dost zklamáni a často mají radikální názor na Česko. Pro mnohé z nich je Babiš větší problém než Orbán. Jsem zvědav, kdy evropští liberálové začnou řešit hnutí ANO.

Jak se teď cítíte zdravotně?

Měli jsme politiky na vozíčku a nevím, že by se jich někdo ptal, zda jim to nebrání ve výkonu funkce. Samozřejmě že ty příznaky jsou a ta choroba postupuje (Bělobrádek má roztroušenou sklerózu – pozn. red.). Je to věc, která tady se mnou je, ale mně spíš dává svobodu. Vím, že jednou budu muset odejít a že lpění na funkcích není vůbec rozumné.

Všichni budeme muset jednou odejít.

No, někteří vám řeknou, že neodejdou nikdy, nikdy! A to si zapamatujte.