Pavel přivítal v Praze Pellegriniho. Po koncertě budou jednat o spolupráci a V4

Autor: ,
  19:31
Prezident Petr Pavel přivítal v úterní podvečer v pražském Obecním domě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Státníky čeká společné jednání a také koncert košické filharmonie. Na recepci po hudebním vystoupení by se měl Pellegrini setkat také s předsedou ANO Andrejem Babišem. Podle informací redakce zamíří Pellegrini ještě dnes v noci zpět do Bratislavy.
Český prezident Petr Pavel a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini před...

Český prezident Petr Pavel a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini před společnou návštěvou Obecního domu, kde je čeká koncert košické filharmonie. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na návštěvě Obecního domu v Praze, kde se sešli...
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová přichází k Obecnímu domu v Praze,...
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček přichází k Obecnímu domu v Praze, kde...
Český prezident Petr Pavel před společnou návštěvou Obecního domu, kde ho spolu...
14 fotografií

Pavel dorazil do Obecního domu sám. Po chvíli vyšel ven a přivítal Pellegriniho podáním ruky. Poté hned společně vešli do budovy, u čekajících zástupců médií se nezastavili.

Akce se zúčastnil také místopředsedové hnutí ANO Alena Schillerová a Radek Vondráček, bývalý český prezident Václav Klaus, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předseda této strany Petr Macinka.

Prezidenti Česka a Slovenska mají jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem. Řešit chtějí také možnosti zlepšení spolupráce jak v rámci Visegrádské skupiny, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Slovenský prezident se setká s Pavlem a Babišem. Zajímá ho osud V4 i vznik vlády

Řešit chtějí také spolupráci v rámci tzv. Slavkovského formátu, tedy Česka, Slovenska a Rakouska. Připomenou si i nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.

Debata slovenského prezidenta s Babišem by se pak měla zaměřit na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí.

Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace. Ty přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.

Vstoupit do diskuse

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Dcera jí zasadila 13 bodných ran. Politička přežila a nyní se ujala funkce starostky

Starostkou západoněmeckého města Herdecke se v úterý stala Iris Stalzerová. Před měsícem Německem otřásla zpráva, že sociálnědemokratickou političku kdosi pobodal a že je v ohrožení života. Původní...

4. listopadu 2025  19:47

Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.

4. listopadu 2025  19:42

New York a další města volí starosty. Trump varoval před nástupem „komunisty“

V USA začaly v úterý místní volby, které mimo jiné rozhodnou o příštím starostovi New Yorku. Favoritem je demokrat Zohran Mamdani, který je terčem kritiky ze strany republikánského prezidenta Donalda...

4. listopadu 2025  17:06,  aktualizováno  19:36

Pavel přivítal v Praze Pellegriniho. Po koncertě budou jednat o spolupráci a V4

Prezident Petr Pavel přivítal v úterní podvečer v pražském Obecním domě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Státníky čeká společné jednání a také koncert košické filharmonie. Na recepci po...

4. listopadu 2025  19:31

Ženíšek si rozmyslel boj o šéfa TOP 09, chce spolupráci proti populismu

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který zvažoval, že bude kandidovat na šéfa TOP 09, se nakonec rozhodl, že bude aspirovat na nižší pozici. „Rozhodl jsem se kandidovat na...

4. listopadu 2025

Dočká se Česko nového kardinála? Vše je na papeži, nastává generační obměna

Kdy bude mít Česko zase kardinála, nelze předpokládat. Jeho jmenování záleží na papeži, tvrdí pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer. S Dominikem Dukou Česko přišlo o jediného...

4. listopadu 2025  18:40

Polský prezident Nawrocki navštíví Prahu ještě tento měsíc, uvádí místní média

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. V úterý o tom...

4. listopadu 2025  18:23

Škrcení v pornografii je návodné, zakážeme to, rozhodla britská vláda

Velká Británie zakáže online pornografii zobrazující škrcení. Držení a zveřejňování podobných materiálů se stane trestným činem podle dodatku k návrhu zákona o kriminalitě a policii, který nyní...

4. listopadu 2025  17:36

Soudce Kafku propustili z vazby. Musela se za něj zaručit manželka

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu...

4. listopadu 2025  17:28,  aktualizováno  17:35

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1....

4. listopadu 2025  17:07

Do Evropy dorazila vlna ukrajinských kluků. V Česku nejspíš končí u pásu

Premium

Jen co Ukrajina otevřela hranice pro mladé muže, země západní Evropy zaznamenaly prudký nárůst počtu žádostí o dočasnou ochranu. Poslední příkladem je Švýcarsko, kde mladí Ukrajinci dnes podávají asi...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.