Pavlovi a Babišovi věří více než polovina Čechů. Okamura má nejvíce odpůrců

Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš (ANO) mají nadpoloviční důvěru veřejnosti. Téměř dvě pětiny lidí důvěřují předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) a šéfovi Sněmovny Tomio Okamurovi (SPD). Okamura má ale mezi nejvyššími ústavními činiteli nejsilnější skupinu odpůrců, ukázal průzkum agentury STEM pro CNN Prima News ze začátku tohoto roku.
Pavlovi vyjádřilo důvěru 57 procent respondentů a Babišovi 55 procent. „Oba ústavní činitelé mají nyní na české poměry vysokou podporu a disponují velkým politickým kapitálem,“ uvedli autoři průzkumu.

V porovnání s průzkumem, který se uskutečnil v podobném odstupu od předchozích voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021, je důvěra v prezidenta vyšší – tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi důvěřovalo 29 procent občanů.

Pavlovi důvěřuje více než polovina Čechů. Mírně ztratil u nevoličů a starších

V případě premiéra se nyní Babiš rovněž těší vyšší míře důvěry než bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS) v lednu 2022, kdy mu důvěřovalo 38 procent občanů.

Vystrčilovi a Okamurovi vyjádřilo letos na začátku roku důvěru 39 procent respondentů. V případě předsedy Sněmovny je ale výrazně více těch, kteří v něj důvěru rozhodně nemají než u šéfa Senátu. Vystrčil má nyní obdobnou míru důvěry jako v roce 2022, Okamura má mírně vyšší podíl důvěřujících než tehdejší předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), které tehdy důvěřovalo 31 procent lidí.

Průzkum STEM pro CNN Prima News (leden 2026)

„Míra důvěry v ústavní činitele je podle očekávání silně podmíněna politickými preferencemi. Většinovou důvěru v premiéra Andreje Babiše sledujeme mezi voliči ANO, SPD, Stačilo! a v nižší míře i mezi voliči Motoristů,“ uvedl STEM.

Okamurovi důvěřují hlavně voliči jeho hnutí, mezi voliči hnutí ANO je míra důvěry nižší, i když stále většinová, což už neplatí pro voliče Motoristů. Voliči koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), STAN a Pirátů zcela jednoznačně důvěřují prezidentu Petru Pavlovi. Míra důvěry v předsedu Senátu Miloše Vystrčila je také většinová, i když již nižší, především mezi voliči Pirátů.

V návaznosti na novoroční projev prezidenta byla do průzkumu zařazena také otázka související s obsahem projevu. Z výsledků vyplývá, že Pavel má od veřejnosti silný mandát pro to, aby hlídal respekt k demokracii ze strany vlády. Na otázku, zda by prezident měl hlídat, jestli vláda dodržuje demokratická pravidla platná v Česku, odpovědělo 72 procent lidí kladně, tedy „určitě ano“ či „spíše ano“.

Průzkum se konal od 2. do 7. ledna a zúčastnilo se ho 1089 lidí.

