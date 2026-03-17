Prezident Pavel se setká s Babišem, projednají rozpočet i bezpečnostní situaci

  12:12
Prezident Petr Pavel bude v úterý odpoledne jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok či o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v Česku. Společně oba státníci pohovoří o připravenosti na řešení krizových a mimořádných událostí nebo o harmonogramu zahraničních cest.

Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden Sněmovna a k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.

O návrhu už v pondělí hlava státu jednala s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Schillerová následně novinářům řekla, že Pavel nehodlá návrh vetovat ani zdržovat jeho podpis.

Obranné výdaje má Pavel za nedostatečné, rozpočet vetovat nebude, řekla Schillerová

Hrad po pondělní schůzce s ministryní financí uvedl, že hlavní část jednání se věnovala výdajům určeným na bezpečnost ČR. „V této souvislosti prezident návrh kritizoval, a to jak v kapitole ministerstva obrany, tak v celkových výdajích na bezpečnostní složky a instituce státu,“ sdělil odbor komunikace.

Podle prezidenta není zdůvodnitelné, aby obranné výdaje v době rostoucích bezpečnostních hrozeb stagnovaly nebo se dokonce snižovaly. Zároveň ocenil snahu vlády sestavit rozpočet odpovídající realitě s ohledem na očekávané příjmy a výdaje, dodal Hrad.

Portál Seznam Zprávy v úterý napsal, že Babiš by s Pavlem mohl řešit také zablokovanou výměnu diplomatů. Potvrdil to i Pavlův poradce Petr Kolář. Babišova vláda v lednu zrušila vyslání už schválených velvyslanců do řady zemí s tím, že si chce vybrat nové.

