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Pavel a Babiš se budou znovu scházet, prezident a premiér se dohodli

Josef Kopecký
Kateřina Vaníčková
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  8:55aktualizováno  9:18
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš obnoví jednání. Babiš to řekl ve svém pravidelném nedělním videu, kde shrnuje, co v týdnu dělal. Vztahy mezi oběma politiky narušil spor o účast hlavy státu na summitu NATO v Ankaře, kde si musel prezident účast vynutil předběžným opatřením Ústavního soudu.

„Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ řekl Pavel v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News.

„Pavel mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl,“ potvrdil ve svém nedělním videu premiér. „S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ řekl předseda vlády.

S Pavlem se setkali v týdnu po jednání Bezpečnostní rady státu, kde jednali o kybernetické bezpečnosti a o fungování tajných služeb.

„No a s prezidentem nemáme žádný problém, prosím vás, už si změňte komunikační kartu, média, tady není žádný boj,“ říká Babiš ve svém videu, které umístil na sociálních sítích.

„Probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci,“ řekl k jednání s Pavlem předseda vlády.

Pavel řekl, že nevnímá Babiše jako protivníka

Usmiřování mezi oběma politiky nahrává i to, že prezident tento týden v rozhovoru Reflex říká, že nevnímá premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše jako protivníka.

„A věřím, že Andrej Babiš dříve nebo později pochopí, že je v jeho zájmu, aby faktická spolupráce mezi námi i přes některé rozdílné názory probíhala,“ uvedl prezident v rozhovoru pro Reflex.

Babiš pochopí, že je v jeho zájmu spolupráce mezi námi, říká prezident Pavel

„Vnímám ho jako člověka, který má na řadu věcí odlišné názory, jsme i povahově odlišní, ale mně to vůbec nebrání v tom, abychom spolupracovali na tom, na čem prezident s premiérem spolupracovat mají,“ prohlásil Pavel na adresu předsedy vlády Babiše pro Reflex.

Dodává, že mu to dával najevo před volbami i po nich. „Já nejsem ten, kdo se snaží koordinaci mezi vládou a prezidentem omezovat,“ uvedl Pavel.

Snahu spolupracovat s premiérem podle Pavla narušila „extrémní kohabitace“ Babišova koaličního partnera. Termín použil jako první předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka, když hlava státu odmítla jmenovat ministrem čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.

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