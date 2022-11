Dezinformátor Tušl čelí další obžalobě, ženě měl hrozit rozšlapáním hlavy

Tušl měl loni v prosinci vulgárně vyhrožovat správkyni facebookové skupiny „Komentujeme videa z kanálů Jana Peterková a dalších dezinformátorů“ Monice Š. Lidé v této skupině sdílejí videa dezinformátorů, vyvracejí jejich tvrzení a také k nim někdy přidávají posměšné komentáře.

„Poslouchej mě, ty ku*do, ještě chvíli a já si na ten Smíchov dojedu a normálně ti rozšlapu hlavu, je ti to jasný? Fakt mě začínáš s*át s tím stalkingem. Ještě chvíli mě budeš pronásledovat...,“ hrozil podle obžaloby ženě.

Měl také vyhrožovat jejím dětem. „Budu si brát do držky tvé parchanty, tak jak to děláš ty v tý tvé skupině. Celá republika bude vědět, jak vypadají tví parchanti v těch upletenejch oblečkách. Pamatuj si, že budeš litovat toho, co jsi začala dělat,“ popisuje dále obžaloba.

Policie Tušlovo počínání kvalifikovala jako vydírání. Letos v lednu měl dotyčný také vyhrožovat „rozšlapáním hlavy“ v MHD strážníkovi, který ho v době pandemie žádal, aby si nasadil roušku.

Eskorta ve středu sice Tušla, který je ve vazbě, do jednací síně přivedla, ale jen proto, aby mu soudkyně oznámila, že se jeho obhájce z hlavního líčení narychlo omluvil, a proto se jednání nemůže konat. „Konstatuji omluvu pana magistra Jana Růžičky z dnešního rána. Zřejmě má záchvat ledvinové koliky,“ uvedla samosoudkyně Petra Klajmon.

„Požádal bych, aby to bylo odročeno, dokud nebudu propuštěn z vazby, kde jsem držen, abych nevystupoval na demonstraci. To je podle mě takový nezákonný důvod. Mám několik důkazů k onomu incidentu, mám videonahrávku, jak mě městský strážník fyzicky napadl, rozbil mi mobilní telefon, ohrožoval moji dceru. Mám lékařskou zprávu, že jsem se z toho místa nechal odvézt sanitním vozem, že jsem byl zraněný. K důkazům se nemám jak dostat, když jsem vězněn,“ prohlásil v jednací síni Tušl. Soudkyně následně jednání odročila na 12. prosince.

Tušl, který má v trestním rejstříku šest záznamů, čelí vedle této obžaloby dalším třem trestním stíháním. Minulý měsíc dostal u Okresního soudu v Kladně nepravomocně deset měsíců vězení za nenávistné výroky o Ukrajincích, které šířil se svým kamarádem Tomášem Čermákem na sociálních sítích. Proti rozsudku se odvolal.

26. října 2022

Stíhán je také v řízeních vedených v Praze 1 a v Praze 8. Mimo jiné je obviněn z toho, že měl s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožovat prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti covidu-19.