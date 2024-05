Šestadvacetiletý Patrik je po nehodě v bdělém kómatu. Sbírka má zajistit rehabilitace

Psalo se září 2021 a mladý Patrik tehdy bydlel v Beskydech. Chystal se do práce, kam dojížděl autem. V úseku plném zatáček však vjel do protisměru. Dodnes nikdo neví proč, ani co se v ten den stalo. Patrik skončil v nemocnici v kómatu, o tři měsíce později měl zástavu srdce.

„Patrik je ale velký bojovník a nic nevzdává. Syna jsme si vzali domů a jeho stav se od té doby začal zlepšovat. V domácím prostředí pravidelně rehabilituje. Někdy nevnímá hned, ale často mrknutím grimasou nebo kývnutím sdělí, co potřebuje. Patrik se sám neotočí, nenají, nepoškrábe,“ vypráví Patrikova maminka. Jí i celé rodině se po autonehodě obrátil život vzhůru nohama.

„Museli jsme se se synem naučit zacházet. Kvůli jeho stavu se ale téměř nedostaneme z domu. Má navíc šest sourozenců, z toho sestry ve věku pěti a sedmi let. To všechno situaci výrazně komplikuje,“ vysvětluje maminka Soňa.

Další obrovskou překážkou jsou peníze. Dosavadní náklady na léčbu, pomůcky a rehabilitace již přesáhly jeden milion korun. Patrik ale rehabilitace stále potřebuje, jenže vyjdou zhruba na 60 tisíc korun měsíčně.

Rodina by taktéž potřebovala přispět na speciální auto s nájezdovou rampou, které by umožnilo synův převoz na rehabilitace, terapie a léčebné procedury. Jedna jízda sanitkou totiž stojí 25 tisíc. Patrik navíc může rehabilitovat pouze v zřízeních, která akceptují tracheostomii.

Patrik bojuje za lepší stav každý den. Jedno mu ale zůstalo. „Jeho láska k lidem. Vždy takový byl. Přátelský a společenský,“ říká maminka Soňa, podle níž byl syn také nesmírně aktivní.

„Měl rád basket a jezdil na longboardu, také rád chodil do přírody a do určitého věku i tančil. I když tyto aktivity dnes nejsou součástí jeho života, věřím, že by se k nim mohl jednou vrátit,“ dodává Patrikova maminka.