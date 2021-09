Co se ANO povedlo a jaký je největší problém Prahy? V Rozstřelu poví Nacher

Dalším hostem pořadu Rozstřel bude v rámci předvolební série rozhovorů poslanec Patrik Nacher, který kandiduje v Praze za ANO. Jak hodnotí dosavadní průběh kampaně? Co by vyzdvihl z toho, co se hnutí ANO podařilo během uplynulých let prosadit a co by vypíchl z programu, s kterým nyní jde do voleb? Na tyto a další otázky bude poslanec v Rozstřelu odpovídat v pondělí ve 12:30.