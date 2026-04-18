Proti vládnímu návrhu na zrušení koncesionářských poplatků se bouří vedení i zaměstnanci televize a rozhlasu, opozice mluví o likvidaci médií a chystají se i protesty v ulicích. Stojí vám to celé za „úsporu“ 150 korun, respektive 55 korun měsíčně?
Kdybychom se bavili čistě o efektivitě politické práce a o tom, že jde člověk s kůží na trh, tak bych odpověděl, že to za to nestojí. Ale politika je taky o principech a o dodržování slibů. Není možné se chovat jako předchozí vláda, která slibovala, že nebude zvyšovat poplatky, a udělala pravý opak. My jsme na rovinu říkali, že je zrušíme a převedeme pod státní rozpočet. Je to v programovém prohlášení a měli jsme to i ve volebním programu. A teď to naplňujeme.
Celou dobu se říkalo, že zvýšení poplatků přinese ČT navíc „jen“ 800 milionů korun. A najednou říkají, že přijdou o víc než miliardu. Tak co je pravda? Mám velké podezření, že v důvodové zprávě byla podstřelená čísla, aby se to nemuselo notifikovat v Evropské komisi.