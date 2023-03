Jak zablokovat Sněmovnu? Opozice má stovky pozměňovacích návrhů, říká Nacher

Už třetí den je Sněmovna zablokovaná kvůli valorizaci důchodů. Nemá koalice plné právo omezovat obstrukce, když třeba Tomio Okamura už první den řečnil sedm hodin a ve středu pokračoval?

Nejsem zastáncem sedmihodinových projevů, zvláště když je pak takový projev záminkou pro omezování všech ostatních. Na druhou stranu je potřeba vidět, kde je příčina.

Celý tento koaliční postup je na základě stavu legislativní nouze a ten má svoje jasně definovaná pravidla. Stav legislativní nouze se používá v momentě, kdy dojde k nějaké významné a nečekané změně, která ohrožuje zdraví či bezpečnost obyvatel. Třeba jako covid, válka na Ukrajině, povodně. Tady všude bylo potřeba rychle změnit zákona. Ale to, co vidíme teď, do toho rozhodně nespadá.

Třeba podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je důvodem, že vzniká hospodářská škoda.

Problém je, že hospodářská škoda nemůže vzniknout ani teoreticky, pokud jde o výplatu důchodů ze zákona. To je umělé pasování na některou z podmínek, ale my to napadneme u Ústavního soudu. A já si troufám tvrdit, že uspějeme.

Třeba už jen proto, že poprvé od listopadu 1989 se stalo, že nás koalice omezila nejen v délce projevu, ale i vůbec v možnosti hovořit, a to v momentě, kdy nás procesně omezovat nemůže. Debaty o stavu legislativní nouze se tak nemohlo zúčastnit 66 přihlášených poslanců, dokonce ani ti s přednostním právem.

Pamatuji se na projednávání EET ve Sněmovně v roce 2015, to jste také bránili obstrukcím, když jste byli ve vládě. V čem je to jiné teď?

Jiné je to v míře intenzity. EET se obstruovalo 270 dnů. Oproti tomu tady obstrukce trvají tři dny, v tom je ten rozdíl. Tehdy se respektovalo právo opozice obstruovat, jednací den končil v sedm nebo v devět večer, proto to trvalo tak dlouho – den skončil a pokračovalo se následující týden.

Koalice ale nyní tlačí vše na sílu, chce jet nonstop, přes noc, víkend. Jinými slovy srovnávat tři dny jednání o změně valorizace pro tři miliony důchodců s 270 dnů dlouhou debatou o EET, je naprosto mimo. Kdybychom my obstruovali 270 dnů, já budu první, kdo řekne, že koalice má právo nám zacpat pusu.

Chci ale zdůraznit, že my se nebráníme politické debatě o změnách parametru valorizace, protože uznávám, že ten stav je neudržitelný, ale nemůžete do toho vstupovat uprostřed rozehrané hry a tímto způsobem. Vláda věděla, že je potřeba to změnit a nechala to až po prezidentských volbách a sama se tím dostala do časové tísně. A časovou tíseň řeší stavem legislativní nouze, což je samozřejmě špatně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) argumentuje, že to nemá s volbami nic společného, že tento postup vláda zvolila na základě lednových čísel o inflaci, kdy dosáhla 17,5 procenta. Jen pro doplnění, právě inflace ovlivňuje, jestli dojde k mimořádné valorizaci důchodů a o kolik.

Ministr Jurečka buď neříká pravdu, nebo je to vláda amatérů. To, že byla, je a bude vysoká inflace, se vědělo minimálně od podzimu loňského roku. Vláda měla dvě možnosti, buď se připravovat už od října, v rámci standardního legislativního procesu, což by ale spadalo do předvolební kampaně, nebo to nechat až po volbách.

Jenže tam byl problém, že pokud by zvolili standardní legislativní proces, znamenalo by to změnu až od 1. 1. 2024. A tak si vláda vybrala takový mix, narychlo a po volbách, to je celý kámen úrazu.

Strategie ze strany opozice je teď tedy jaká? Zdržovat až do 22. března, do kdy musí být změna schválena, aby mohla být platná?

Ještě musíte počítat s tím, že se zákonem musí zabývat senát a prezident. Chtěl bych se na něj touto cestou obrátit s výzvou, ať se jasně a veřejně vyjádří, jestli bude zákon vetovat, nebo jej podepíše.

Pokud by ho vetoval, nedalo by se to stihnout ani teoreticky. Dvě stě poslanců by si tím mohlo ušetřit bezesné noci.

Neodpověděl jste mi na otázku, jaký je plán opozice ve Sněmovně?

Až začne projednávání samotného bodu, tedy druhé a třetí čtení, máme připraveno několik set pozměňovacích návrhů.

Vy skutečně máte připraveno několik stovek pozměňovacích návrhů? To vám nepřijde i z hlediska obstrukcí už trochu přes čáru?

To jsme se inspirovali právě tím zmiňovaným projednáváním EET, kde bylo asi osm set pozměňovacích návrhů. Může to být vnímáno jako obstrukční varianta, já to ale chápu jako nasvícení celé absurdity.

Chci podtrhnout, že my se nebráníme změně valorizačního mechanismu, ale musí to být normální jednání, protože je to systémová změna. Tady došlo k tomu, že se valorizační mechanismus spustil a najednou se zjistilo, že na to nejsou v rozpočtu peníze.

Ale ani v tomto případě nemůžete měnit pravidla zpětně. Pravidla můžete měnit jen do budoucna. Notabene vláda pro valorizaci důchodů neměla v rozpočtu na rok 2023 ani korunu, jako by snad čekala, že inflace zázračně spadne z 18 % pod 5 %. To je opravdu úplně mimo.

Zmínil jste, že podáte ústavní stížnost. Nejsem ústavní právník, ale čistě selským rozumem mi z toho vychází, že už počítáte s tím, že tato změna projde. Přece proti zákonu, který neprojde, by nic takového nebylo potřeba.

V momentě, kdy to pětikoalice prosadí silou, k čemuž to evidentně směřuje, protože se tu několikrát znásilnil jednací řád, je ústavní stížnost na místě. Máme důvodné podezření, že koalice stav legislativní nouze používá také proto, aby omezila opozici.

Stav legislativní nouze urychluje proces schvalování a projednávání zákonů, není to jen o omezování vystupování na plénu, jak se mi někdo snažil namluvit. Celým tímto urychlením omezujete možnost podávat kvalitní pozměňovací návrhy třeba ve výborech.

V jednom z nedávných rozhovorů jste prohlásil, že ANO by mělo zvýšit svůj koaliční potenciál. Jsou podle vás obstrukce ve Sněmovně tou cestou?

Těžká otázka. Samozřejmě to může působit, že toto ta cesta není, ale zvyšování koaličního potenciálu je za mě dlouhodobý, permanentní koncept z hlediska vystupování, mediálních výstupů, navrhování témat, aktivního jednání s koalicí, ale třeba i o stavění mostů mezi koalicí a opozicí na komunální úrovní. O to se snažím a na tom se nic nemění.

Tohle je ale výjimečná situace, protože se podle nás porušuje zákon. Chápu to tak, že je nutné si vybojovat určitou pozici. Nejsem zastáncem, aby se obstruovalo všechno, ale aby se obstrukce používaly tam, kde mají svůj smysl – něčemu negativnímu zabrání.

Odhlédněme teď od Sněmovny. ANO má za sebou několikeré prohrané volby. Vy jste zmínil komunální politiku, třeba v Praze si hnutí dělalo ambice, že usedne do rady, ale nakonec to nedopadlo. Vy jste byl lídr ANO v Praze. Kde se stala chyba?

My jsme neudělali žádnou chybu. V povolebních vyjednáváních jsme byli trpěliví, nevtírali jsme se, nepřicházeli jsme každodenně, v uvozovkách, s geniálními nápady, abychom zahltili všechny kolem.

Šest týdnů jsme čekali a jednali o obsahových věcech. Pak jsme přišli s jedním jediným návrhem tolerance menšinové rady s cílem odblokovat patovou situaci, načež do toho vstoupil aspekt Hany Kordové Marvanové.

Narážíte na volbu primátora ze sklonku loňského roku, kdy SPOLU chtělo prohlasovat Bohuslava Svobodu s podporou ANO. Hana Kordová Marvanová se ale proti této podpoře postavila a tedy i proti vlastnímu zastupitelskému klubu. Nicméně skutečně jste přesvědčení, že za to, že ANO není v radě, může právě ona?

Primárně je to o tom, že se v Praze uměle hledala koalice na vládním půdorysu, protože Praha více než komunální politice odpovídá modelu celostátní politiky.

Proč na městských částech, o úroveň níž, v koalici normálně jsme, ale na úrovni Prahy je koalice s ANO nemožná?

A Hana Kordová Marvanová k tomu přispěla tím, že ve výsledku díky jejímu jednání mohli Piráti maximalizovat svoje požadavky. Takže jestli někoho oslabila, byl to její vlastní klub SPOLU. SPOLU vyhrálo volby, ale přesto jak početně, tak z hlediska kompetencí, ustoupilo Pirátům

SPOLU nakonec Hanu Kordovou Marvanovou vyloučilo z klubu, zaslouží si to ale?

Myslím si, že to udělali nešikovně. Kdyby bylo po mém, v klubu bych jí nechal, jen bych jí dával pravidelně najevo, že se na ní nedá spolehnout. Nedivím se ale, že jí nenapsali na koaliční smlouvu, protože já jako předseda klubu bych chtěl garantovat všechny hlasy.

Nechtěl bych tam podepsaného zastupitele, který ráno jde na jednání s názorem, který opakovaně deklaruje do kamer a odpoledne ho změní. A jediné, co je mezi tím, je fotka s Radmilou Kleslovou, se kterou se začala bavit ona sama a pak se diví, že jí u toho někdo vyfotí v sále plném novinářů.