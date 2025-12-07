Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko, uvedl Šťastný

„Věříme, že Filip Turek dorazí zítra na Hrad a vše prezidentovi vysvětlí,“ řekl v Otázkách Václava Moravce Boris Šťastný. Zároveň ale připustil, že zatím není jasné, zda na schůzku dorazí. „Aktuálně je prakticky upoután na lůžko s vyhřezlou ploténkou,“ dodal.
Stejnou informaci uvedl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové i předseda Motoristů Petr Macinka, který mu popřál hodně zdraví. Také on doufá, že se na Hrad Turek v pondělí „nějak dostane“. „Nemůže se moc hýbat, ale snad to nějak zvládne,“ podotkl.
|
Turka odmítá na ministerstvu životního prostředí více než polovina Čechů
Prezident má za sebou schůzky se 12 z 15 kandidátů do příští vlády. Zbývá ještě setkání právě s Turkem a kandidáty Motoristů na ministra kultury Oto Klempířem a ministra sportu Borisem Šťastným. Ty se uskuteční v pondělí.
Turek čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. V úterý Turek uvedl, že chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty.
Prezident Petr Pavel označil tento týden za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin.
Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě. Pavel Turka přijme v pondělí v poledne jako posledního nominanta na ministra životního prostředí do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO). Macinka i Šťastný zopakovali, že Turek je jejich jediný kandidát na danou ministerskou pozici.
„Pavel si problematizuje vztahy s Motoristy“
Pavlovo rozhodnutí, zda jmenuje Turka do funkce ministra životního prostředí, podle Macinky ukáže, jaký budou Motoristé mít s prezidentem vztah do budoucna. „Pokud pan prezident problematizuje tu situaci, tak problematizuje vztahy s Motoristy,“ prohlásil Macinka.
Turka podle Macinky skandalizují novinové titulky, které jsou ale podle něj odlišné od reality. Varianta, že by ministerstvo neřídil Turek, ale někdo jiný z pověření, je o několik kroků napřed, dodal.
|
Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté
Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) se Motoristé opakovaně snaží přisoudit své problémy ostatním. „Nemají minimum reflexe, aby si řekli, co to bude znamenat pro ně i pro vládu,“ řekl. Právě chování Filipa Turka podle něj zdržuje jmenování vlády.
Macinka ale argumentoval, že právě prohození resortů mezi jejich kandidáty byl ústupek. Turek byl původně kandidátem na ministra zahraničí, naopak Macinka měl usednout do křesla ministra životního prostředí.