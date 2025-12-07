Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko, uvedl Šťastný

Autor: ,
  12:27aktualizováno  12:41
Není jisté, zda Filip Turek (Motoristé) v pondělí dorazí na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle spolustraníka Borise Šťastného je kandidát na ministra životního prostředí upoután na lůžko kvůli vyhřezlé ploténce. Přesto však věří, že na Hrad přijde. Prezident tento týden označil Turkovu nominaci za málo pravděpodobnou.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů,...
Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný a poslanec za hnutí ANO...
Boris Šťastný, šéf poslanců Motoristů sobě, ve Sněmovně (24. listopadu 2025)
25 fotografií

„Věříme, že Filip Turek dorazí zítra na Hrad a vše prezidentovi vysvětlí,“ řekl v Otázkách Václava Moravce Boris Šťastný. Zároveň ale připustil, že zatím není jasné, zda na schůzku dorazí. „Aktuálně je prakticky upoután na lůžko s vyhřezlou ploténkou,“ dodal.

Stejnou informaci uvedl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové i předseda Motoristů Petr Macinka, který mu popřál hodně zdraví. Také on doufá, že se na Hrad Turek v pondělí „nějak dostane“. „Nemůže se moc hýbat, ale snad to nějak zvládne,“ podotkl.

Turka odmítá na ministerstvu životního prostředí více než polovina Čechů

Prezident má za sebou schůzky se 12 z 15 kandidátů do příští vlády. Zbývá ještě setkání právě s Turkem a kandidáty Motoristů na ministra kultury Oto Klempířem a ministra sportu Borisem Šťastným. Ty se uskuteční v pondělí.

Turek čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. V úterý Turek uvedl, že chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty.

Prezident Petr Pavel označil tento týden za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin.

Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě. Pavel Turka přijme v pondělí v poledne jako posledního nominanta na ministra životního prostředí do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO). Macinka i Šťastný zopakovali, že Turek je jejich jediný kandidát na danou ministerskou pozici.

Měl by se Filip Turek stát ministrem v nové vládě?

celkem hlasů: 11488

„Pavel si problematizuje vztahy s Motoristy“

Pavlovo rozhodnutí, zda jmenuje Turka do funkce ministra životního prostředí, podle Macinky ukáže, jaký budou Motoristé mít s prezidentem vztah do budoucna. „Pokud pan prezident problematizuje tu situaci, tak problematizuje vztahy s Motoristy,“ prohlásil Macinka.

Turka podle Macinky skandalizují novinové titulky, které jsou ale podle něj odlišné od reality. Varianta, že by ministerstvo neřídil Turek, ale někdo jiný z pověření, je o několik kroků napřed, dodal.

Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté

Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) se Motoristé opakovaně snaží přisoudit své problémy ostatním. „Nemají minimum reflexe, aby si řekli, co to bude znamenat pro ně i pro vládu,“ řekl. Právě chování Filipa Turka podle něj zdržuje jmenování vlády.

Macinka ale argumentoval, že právě prohození resortů mezi jejich kandidáty byl ústupek. Turek byl původně kandidátem na ministra zahraničí, naopak Macinka měl usednout do křesla ministra životního prostředí.

Oslavy 17. listopadu

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček

Na konzultace s prezidentem Petrem Pavlem dorazil na Hrad Karel Havlíček (ANO),...

Česko podle místopředsedy ANO Havlíčka nepřijde o daňové příjmy z Agrofertu, holding nebude Babišem převeden do zahraniční trustové struktury. K převedení holdingu na nezávislého správce podle něj...

7. prosince 2025  12:01,  aktualizováno  12:42

Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko, uvedl Šťastný

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Není jisté, zda Filip Turek (Motoristé) v pondělí dorazí na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle spolustraníka Borise Šťastného je kandidát na ministra životního prostředí upoután na lůžko...

7. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  12:41

Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky

Budova Ypsilonky v hradeckém domově U Biřičky vznikla v roce 1965....

Praha bojuje s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory, a tak v nejbližší době v hlavní městě přibude dalších 542 míst. Přesto jsou zatím standardní čekací dobou na volné lůžko jeden až dva roky.

7. prosince 2025  12:30

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Prezident Beninu Patrice Talon (23. května 2024)

Skupina vojáků v neděli ráno oznámila v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Beninská armáda nicméně obratem uvedla, že pokus o puč...

7. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  11:30

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

Nešlo dělat víc, říká porodník z Litoměřic. Odstavili ho účelově, tvrdí jiní zdravotníci

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař porodních sálů v Litoměřicích, se přes dva roky snaží zlepšovat přístup týmu k rodičkám. Úspěšně. Ženy přijíždějí i z...

7. prosince 2025  11:14

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě...

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa. Dalších šest lidí je zraněných. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou i turisté....

7. prosince 2025,  aktualizováno  10:56

Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel

Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel. (7....

Při dopravní nehodě u obce Žár na Českobudějovicku zahynul v noci na neděli jednačtyřicetiletý řidič. Jeho jednadvacetiletá spolujezdkyně utrpěla těžká zranění. Policie o tragické události...

7. prosince 2025  10:48

Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.

Pavel Bém po letech znovu míří do vysoké politiky. S Andrejem Babišem má předběžnou dohodu, že se stane národním protidrogovým koordinátorem, přesto však zůstává členem ODS. V Rozstřelu mluvil o...

7. prosince 2025  10:16

V Ústí nad Labem hoří opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Hasiči v Ústí nad Labem od noci likvidují požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko Spolchemie. Rozšíření požáru do okolí nehrozí, řekl krajský mluvčí hasičů Milan Rudolf.

7. prosince 2025  9:53

Léčba deprese pomocí látky z lysohlávek. Někteří pacienti ji budou mít už od ledna

ilustrační snímek

Někteří pacienti s depresí budou moci od ledna podstupovat terapii za použití psilocybinu, látky obsažené v houbách lysohlávkách. Jde například o ty, kteří nereagují na jiné léky, či pacienty s...

7. prosince 2025  9:39

Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Tažená dlouhými provazy v rukou dvacítky strážců vstupuje žirafa se zavázanýma očima do přívěsu. Ten ji odveze z oblasti, která se pro ni stala nepřátelskou. Podobné přesuny zvířat jsou v Keni stále...

7. prosince 2025  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.