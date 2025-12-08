Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký

Ivana Lesková
  8:39
Když manželka Patrika Hezuckého zveřejnila informaci, že příčinou jeho úmrtí byl nádor neznámého původu, mnoho lidí to překvapilo. O takové diagnóze nikdy neslyšeli. Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, onkolog Marek Svoboda v tu chvíli vzpomínal na pacienty, kteří prošli jeho zařízením i ambulancí. Na léčbu těchto nádorů se ústav specializuje. Jsou vzácné a agresivní, říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Přední český onkolog Marek Svoboda pracuje jako lékař v Masarykově onkologickém...
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (15. září 2016)
Patrik Hezucký se při natáčení podcastu z nemocnice svěřil, že pod sto kilo...
Leoš Mareš chodí za Patrikem Hezuckým do nemocnice každý den. (25. listopadu...
15 fotografií

Populární moderátor se dozvěděl diagnózu začátkem září, v té době už měl metastázy v játrech. Podstoupil agresivní léčbu a věřil, že to zvládne. Jakou šanci mají vaši pacienti s tímto typem rakoviny?
V první řadě bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast blízkým Patrika Hezuckého. Sledoval jsem jeho boj s nemocí. Když rodina sdělila, že měl nádor neznámého původu, myslel jsem na naše pacienty se stejnou diagnózou. Jde o nádory vzácné, ale velice agresivní, které mohou během několika týdnů metastázovat do různých orgánů. Šance na přežití nejsou příliš velké, v průměru se pohybují od čtyř do šesti měsíců. Jen 15 – 20 procent pacientů má příznivější vyhlídky na přibližně jeden až tři roky.

Ale jsou i výjimky. V péči máme už přes tři roky mladého muže, kterého jsme zbavili všech metastáz a nyní žije bez jakýchkoli známek rakoviny. Hodně záleží na stavu nemocného a na tom, zda nádor zareaguje na první léčbu.

Tlak v břiše, zežloutnutí i hubnutí. Jak poznat varovné signály rakoviny jater

Můžete popsat, co si má laik představit pod pojmem nádor neznámého původu? Znamená to, že neznáte jeho „složení“, nebo ho nemůže najít?
Jsou to nádory, u kterých se obvyklými vyšetřovacími metodami nepodaří v těle najít místo jejich původního vzniku. Tato informace je přitom velmi důležitá pro volbu správné protinádorové léčby. Vysvětlím to na příkladu vyléčeného pacienta. Nebylo mu ještě ani třicet let, když se začal cítit unavený, slabý, kašlal a jeho potíže se rychle zhoršovaly. Špatně se mu dýchalo, přidaly se bolesti hlavy a začal vidět dvojitě. Po důkladném vyšetření jsme zjistili, že má v těle plno metastáz – v játrech, plicích, břichu, pánvi a jednu i v mozku. V hrudníku měl výpotek – tekutinu v místě, kde nemá být. Utlačovala plíci, proto měl dechové potíže. Odebrali jsme vzorek z ložiska v játrech, ale patolog pomocí mikroskopu a dalších speciálních vyšetření nedokázal určit ani přibližné místo vzniku nádoru.

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Jak časté je takové onemocnění?
Nádory neznámého původu jsou vzácné. Bývá jich okolo dvou procent. V Česku je nových pacientů okolo 700 ročně. Někdy se k nim počítají i pacienti s nepřesně určenou lokalizací nádorů, těch je přibližně 100 ročně. Nejčastěji onemocní lidé ve věku od 60 do 75 let, ale to neznamená, že tento typ rakoviny nemohou mít i mladší.

Kdo a jak tyto skryté nádory léčí?
Všechna komplexní onkologická centra, kterých je v Česku 15. V našem ústavu se na ně specializujeme od roku 2016 a před čtyřmi lety jsme otevřeli speciální centrum, aby lékaři, nemocní i jejich blízcí věděli, kam se mohou obrátit. Ročně řešíme okolo 60 až 80 nových pacientů. Všechna centra postupují při diagnostice a léčbě podle stejných protokolů.

Bohužel je to těžký boj, když neznáte protivníka. U většiny nádorů víme, odkud pocházejí, což je důležité. Původ předurčuje nádorům řadu vlastností, včetně citlivosti na protinádorovou léčbu. Pokud tyto informace chybí, nemůžeme „šít“ léčbu na míru, ale kombinujeme chemoterapii z nejsilnějších protinádorových léků – cytostatik. Takové kombinace však mají i závažné nežádoucí účinky. Proto tato léčba není vhodná pro každého.

Znamená to, že některé pacienty neléčíte?
Snažíme se pomoci každému. Ale protože nádory neznámého původu jsou velmi agresivní, rychle rostou a metastázují dál do těla, čímž ho oslabují, většina pacientů přichází ve špatném stavu. U těch, kteří na tom v době potvrzení diagnózy nejsou fyzicky dobře, jejich nádory jsou příliš rozšířené nebo je velmi pravděpodobné, že by jim chemoterapie více uškodila, než pomohla, protinádorovou léčbu nezahajujeme. Pomáháme jim jinak.

Měli velké nádory i metastázy. Novou šanci dala „nevyléčitelným“ terapie na míru

Jakou pomoc nabízíte?
Například tlumíme příznaky nemoci, především bolesti a dušnost. Toxickou léčbu ale nemůžeme nasadit ani v dalších případech. Například, když má pacient játra plná metastáz, která zastaví odvod žluči, což se projeví žloutenkou. Játra pak nefungují dobře. V takové situaci nemůžeme podat chemoterapii ani cílenou léčbu, neboť její nežádoucí účinky by se projevily v plné síle a tělo poškodily. Někdy zkoušíme odvést žluč pomocí hadiček do žlučových cest, ale nejde to vždy.

Jaké jsou výsledky léčby?
Velmi záleží na tom, zda se podaří určit alespoň pravděpodobné místo vzniku nádoru, abychom mohli přizpůsobit léčbu chemoterapií. Snažíme se také pomocí molekulárního testování zjistit, zda má nádor nějakou mutaci, proti které existuje cílená léčba. To se nám daří přibližně u 30 procent nádorů. Tito pacienti mají příznivější prognózu a nejčastěji přežívají jeden až tři roky. U ostatních záleží na tom, o jakou podskupinu nádoru neznámého původu se jedná.

Na jaké podskupiny se dělí nádory neznámého původu?
Hlavní jsou tři. Nejvíce je adenokarcinomů, což jsou nádory vzniklé ze žlázových buněk, které máme na spoustě míst v těle – ve střevech, v plicích, v prsu, v prostatě i v kůži. Na první chemoterapii reaguje přibližně 20 až 45 procent těchto nádorů. Ani tak ale nemocní nežijí dlouho. Obvykle méně než rok, a to jen v případě, že se nádorová ložiska po léčbě zmenší.

Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Pacienti s dalšími podskupinami jsou na tom jak?
Asi v pěti procentech nádorů neznámého původu jde o spinocelulární karcinomy vznikající z buněk, které pokrývají povrch těla nebo jsou součástí výstelky některých vnitřních orgánů, například sliznice polykacích a dýchacích cest. Na první léčbu reaguje 25 až 70 procent pacientů a jejich prognóza přežití je nejčastěji od jednoho do tří let. Třetí skupinou jsou špatně diferencované neuroendokrinní karcinomy vycházející z buněk, které produkují různé hormony. Nacházejí se opět na řadě míst, například ve střevě, slinivce, v plicích, mohou být prakticky kdekoliv. Také je má asi pět procent pacientů a jejich prognóza není příznivá, většina zemře do roka.

Z čeho takové nádory vznikají?
Vznikají stejně jako ostatní. Tedy z chyb, které se hromadí v našich buňkách při jejich stárnutí a obnově. Jedná se o poškození DNA, které nazýváme mutace. Je to přirozený proces. Mutací přibývá se stárnutím těla, proto se rakovina vyskytuje nejčastěji ve věku nad 60 let. Pravděpodobnost onemocnění zvyšuje nezdravý životní styl, nejrizikovějším faktorem i pro nádory neznámého původu je kouření.

Dědičné tedy nejsou?
Z hledisky genetiky nepatří nádory neznámého původu mezi ty, u nichž by dědičnost hrála významnou roli. Dědičnou formu mají jen asi dvě až tři procenta pacientů. Dosud neznáme žádnou mutaci, jejíž přítomnost u člověka by zvyšovala pravděpodobnost, že onemocní nádorem neznámého původu. Pokud by se však v rodině vyskytlo více potvrzených případů toho typu nádoru, pak je vhodné podstoupit genetické testy a případně navrhnout preventivní program pro příbuzné. Bohužel, zejména v minulosti, kdy nebyly dostupné moderní technologie, se mnohem častěji než dnes nedařilo zjistit, odkud nádor pocházel. To situaci komplikuje.

Lidé s nádory mozku mají další šanci na život. Soud přiměl pojišťovnu platit

A nedalo by se dnes podrobnějším vyšetřením odhalit všechny nádory neznámého původu?
V těchto případech platí, že nesmíme marnit čas dalšími a dalšími vyšetřovacími metodami. Šance najít maličký nádor mezi spoustou metastázujících ložisek jsou malé. A je nutné co nejdříve zahájit léčbu, protože tyto nádory jsou tak mimořádně agresivní, že metastázy se množí a rostou velmi rychle, často rychleji než původní nádor. To potvrzují i nálezy patologů, kteří v minulosti pátrali po místě vzniku těchto nádorů i po smrti pacientů. Ani oni většinou původní nádor nenašli. Nicméně situace se stále zlepšuje.

Co v současnosti pomáhá při hledání nádoru, když obvyklé metody nestačí?
Speciální genetická vyšetření nádorových nukleových kyselin. Když nemůžeme vzít vzorek metastázy, někdy stačí vyšetřit krev pacienta. Tyto metody precizní onkologie se testují a některé dokážou určit místo původu nádoru s přesností až 80 procent. Bohužel ani to není zárukou lepšího výsledku léčby. U pacientů, kterým tyto testy pomohly, se přežití pohybovalo kolem jednoho roku.

Lepší vyhlídky nejsou?
U některých neuroendokrinních typů nádorů neznámého původu zjišťujeme jejich výskyt v těle i pomocí radioaktivního gália. Pokud se prokáže citlivost nádoru na speciální hormonální léčbu, případně na léčbu radioaktivním luteciem, pak má pacient vysokou šanci na několik let velmi kvalitního života. V našem ústavu diagnostikujeme pomocí gália od roku 2019 a léčíme pomocí lutecia od roku 2022.

Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)
Témata: Rakovina, léčba, pacient

