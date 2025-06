Největší skupinou, která byla loni cílem předsudečné nenávisti, jsou dle aktuální Zprávy o projevech extremismu Ukrajinci. Vystřídali tak Romy, kteří „žebříčku“ menšin vystavených násilí vévodili až do ruské invaze na Ukrajinu. Co tomu říkáte?

Tyhle průzkumy nepřeceňuju. Není to tak dlouho, co jsme byli strašeni, že jsou tady migranti na každém rohu. Že jim budeme muset uvolnit naše byty. Pak migranti došli. Tak se zase začalo nadávat na Romy. Teď jsou tu uprchlíci z Ukrajiny. Až konflikt skončí a velká část se třeba vrátí zpět domů, tak zase Ukrajinci dojdou a lidi se vrátí k nám, k Romům. Předsudečná nenávist se vždycky řídí trendy a vlnami ve společnosti, ale nikdy nevymizí.

Když dnes otevřu Bazoš, tak tam normálně u inzerátu na byt narazím na větu „Cikáni nevolat“.