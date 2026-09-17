Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Václav Janouš
  19:00
Premium

Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září a ráno měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam nedorazila, doma zůstaly všechny její osobní věci, doklady, peněženka i mobil. A od té doby matku dvou dětí nikdo neviděl a policie zatím nemá jedinou spolehlivou stopu, kam se poděla.

Případ připomíná záhadné zmizení dvanáctileté Míši Muzikářové v lednu 2017, kterou naposledy viděli doma, ráno nepřišla do školy a dodnes ji nikdo nenašel.

„Jana je svědomitá, pracovitá, tu si tady každý chválí. Nic nenaznačovalo, že by měla nějaké problémy nebo potíže. Je to záhada,“ kroutí hlavou jedna ze zaměstnankyň ostravského krajského soudu.

Jana Šerjeníková pracuje na obchodním úseku soudu, který řeší insolvenční spory, spory z cenných papírů nebo spory společenství vlastníků a podobně. Bydlí s manželem a dvěma dětmi v ulici Antala Staška ve Frýdku-Místku v lokalitě Růžový pahorek blízko zdejší nemocnice. Žádná periferie nebo vyloučená oblast s vysokou kriminalitou. Přesto ani po čtrnácti dnech policie neví, kdy přesně žena zmizela a kde je.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Tripartita řešila rozpočet kultury na příští rok. Klempíř je s částkou spokojený

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní...

Na ministerstvu kultury ve čtvrtek jednala kulturní tripartita, která řešila odměňování lidí v kultuře i podobu rozpočtu pro kulturu na příští rok. Jeho návrh se však ani po čtvrtečním jednání nemění...

17. září 2026  19:23

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září a ráno měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam nedorazila,...

17. září 2026

Změna volby rektora? Radě vysokých škol se nelíbí podklad k zákonu o univerzitách

ilustrační snímek

Ministerstvo školství chystá změnu ve fungování univerzit. Měnit se má třeba způsob, jak se do čela vysoké školy dostane rektor, ale také mechanismus přidělování peněz. Rada vysokých škol ale vidí v...

17. září 2026  18:45

„Závažný, nechrání úředníky.“ Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích

Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Za zásadní považuje, že rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse....

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  18:30

Katargate: řecký parlament vydal ke stíhání exkomisaře Avramopulose

Dimitris Avramopulos

Řecký parlament dnes vydal ke stíhání bývalého evropského komisaře Dimitrise Avramopulose v rámci korupční kauzy v Evropském parlamentu Katargate. Avramopulos, který je v současnosti řeckým...

17. září 2026  18:25

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

17. září 2026,  aktualizováno  18:13

Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk

Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026)

Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima...

17. září 2026  17:54,  aktualizováno  18:03

Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk

ilustrační snímek

Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažený jeden z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními...

17. září 2026  18:02

Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání

Sídlo společnosti Revolut v londýnské čtvrti Canary Wharf ve Velké Británii...

Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných...

17. září 2026

Při prevenci rakoviny lidi víc motivuje pohodlí než odměna, ukázal průzkum

3D ilustrace zhoubného nádoru slepého střeva.

Jednodušší cesta k preventivnímu vyšetření funguje lépe než výhody nabízené za absolvování testu. Vychází to z výsledků pilotního projektu „Screening z domova“ Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Ten...

17. září 2026  17:48

Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

ilustrační snímek

Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...

17. září 2026  17:36,  aktualizováno  17:41

Středula vyzval k debatě o daních, varoval před prostorem pro švarcsystém

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a předseda Českomoravské...

K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Varoval také před snahou vlády o...

17. září 2026  10:42,  aktualizováno  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×