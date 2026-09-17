Případ připomíná záhadné zmizení dvanáctileté Míši Muzikářové v lednu 2017, kterou naposledy viděli doma, ráno nepřišla do školy a dodnes ji nikdo nenašel.
„Jana je svědomitá, pracovitá, tu si tady každý chválí. Nic nenaznačovalo, že by měla nějaké problémy nebo potíže. Je to záhada,“ kroutí hlavou jedna ze zaměstnankyň ostravského krajského soudu.
Jana Šerjeníková pracuje na obchodním úseku soudu, který řeší insolvenční spory, spory z cenných papírů nebo spory společenství vlastníků a podobně. Bydlí s manželem a dvěma dětmi v ulici Antala Staška ve Frýdku-Místku v lokalitě Růžový pahorek blízko zdejší nemocnice. Žádná periferie nebo vyloučená oblast s vysokou kriminalitou. Přesto ani po čtrnácti dnech policie neví, kdy přesně žena zmizela a kde je.