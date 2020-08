Typické „koronavirové plíce“? Při pitvě to nepoznáme, tvrdí patoložka

Můžeme se vlastně bavit o tom, že lidé v Česku umírají na covid-19? Dlouho se mluvilo o úmrtích v souvislosti s dalšími chorobami a zhoršení stavu.

Je obtížné to od sebe oddělit. Nemocní s těžkými příznaky jsou většinou staršího věku, tedy lidé přes 60 a 70 let. Právě ti už obvykle nějaké přidružené onemocnění mají. Nakolik je to onemocnění závažné je vždycky otázkou. Zemřeli by i v případě, kdyby se nakazili jinou infekční nemocí? Nebo byla infekce koronavirem tak závažná, že je zahubila ona a jejich původní onemocnění nemělo vůbec vliv? Oddělení je těžké i pro nás lékaře. A stejně tak pro statistiky. Jinými slovy celá statistika týkající se počtu zemřelých na koronavirus nebude nikdy úplně jednoznačná a objektivní.